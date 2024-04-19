Омский предприниматель Кипервар занялся арендным бизнесом

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Экс-гендиректор «Строительно-монтажного треста №7» Аркадий Кипервар зарегистрировал новое юридическое лицо. Информация появилась в ЕГРЮЛ 17 апреля. Основным видом деятельности предпринимателя указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Также Аркадий Кипервар являлся главой ТСЖ «Лад» и значится учредителем компании «Орбита», торгующей лекарственными препаратами.
Отметим, что директором «СМТ №7» с 2020 года является депутат Заксобрания Омской области Андрей Кипервар. Предположительно, он приходится племянником Аркадию Кипервару.