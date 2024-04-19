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Омский предприниматель Кипервар занялся арендным бизнесом

19 апреля 2024, 09:57
Фото: 1MI
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Аркадий Кипервар ранее руководил «Строительно-монтажным трестом № 7». Позже этот пост занял депутат омского Заксобрания Андрей Кипервар.

Экс-гендиректор «Строительно-монтажного треста №7» Аркадий Кипервар зарегистрировал новое юридическое лицо. Информация появилась в ЕГРЮЛ 17 апреля. Основным видом деятельности предпринимателя указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Также Аркадий Кипервар являлся главой ТСЖ «Лад» и значится учредителем компании «Орбита», торгующей лекарственными препаратами.

Отметим, что директором «СМТ №7» с 2020 года является депутат Заксобрания Омской области Андрей Кипервар. Предположительно, он приходится племянником Аркадию Кипервару.

Омский депутат Заксобрания Андрей Кипервар занялся строительным бизнесом
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омская область#Депутат#Андрей Кипервар
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