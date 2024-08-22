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Андрей Кипервар

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2024
Не в тех объемах. Мэр недоволен меценатом омской гимназии №139 Андреем Киперваром
22 августа, 08:50
Обанкротившаяся компания Андрея Кипервара выставила на торги завод
1 июля, 08:18
В Омске появится новый индустриальный парк под управлением Андрея Кипервара
22 мая, 10:28
Обанкротившаяся компания Кипервара выставила на торги завод
2 апреля, 08:48
2023
Общественную организацию Андрея Кипервара все-таки ликвидировали
25 декабря 2023, 08:59
«Мой Омск» Андрея Кипервара избежал ликвидации
5 декабря 2023, 08:23
«Мой Омск» Андрея Кипервара ликвидирует налоговая
Уже принято решение об исключении организации из ЕГРЮЛ.
4 сентября 2023, 05:02
Налоговая ликвидирует одну из компаний Андрея Кипервара
10 августа 2023, 09:10
Заплатил по долгам. Омского депутата Кипервара наказали штрафом за аферу с налогами
18 июня 2023, 06:34
2022
СК: депутат омского Заксобрания Кипервар перестал сотрудничать со следствием
Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на 45.7 млн рублей депутат перестал вносить платежи. В СК отмечают, что это чревато «реальным» сроком.
26 июля 2022, 11:51

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