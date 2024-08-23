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Выплата

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2024
Отказали в пособии. Омичка через прокуратуру добилась выплаты на ребенка
Ей назначили пособие на 11 месяцев, однако должны были выплатить за круглый год, 12 месяцев. Права матери восстановили только после обращения в правоохранительные органы.
23 августа, 05:36
Вода уходит. В Омской области свыше тысячи пострадавших от паводка получили выплаты
8 июня, 04:53
Владимир Путин поручил восстановить пострадавшие в паводке дома Омской области
Президент Российской Федерации отметил необходимость завершить все работы в летнее время.
19 мая, 04:40
Пострадавшим от паводка жителям Усть-Ишима начали зачислять первые компенсации
Денежные компенсации получили первые 145 пострадавших от паводка, размер одной выплаты — 10 000 рублей.
17 мая, 13:22
От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка
19 апреля, 05:33
Единовременная выплата. В Омске ветеранам ВОВ выплатят по 250 тысяч ко Дню Победы
18 апреля, 03:28
Омский завод выплатил заключенному крупную сумму за моральный вред
В пресс-службе судебных приставов рассказали, что мужчина, отбывающий наказание в колонии, обратился в ведомство после того, как получил производственную травму.
7 февраля, 02:36
Соразмерно инфляции. С 1 февраля омичам повысят социальные и страховые выплаты
30 января, 10:09
Новая схема. Мошенники похитили деньги и чуть не оформили кредит на пожилую омичку
21 января, 05:54
2023
На севере Омской области больше тысячи абонентов отключили от газа
В межпоселковом газопроводе упало рабочее давление.
7 декабря 2023, 05:50
От 15 до 25 тысяч. Омские молодые учителя получат единовременные выплаты
На эти цели из регионального бюджета выделили 15 млн рублей.
19 сентября 2023, 07:24
К 9 Мая в Омской области более 100 ветеранов получат денежные выплаты
Их размер составит 10 тысяч рублей.
24 марта 2023, 02:58
2022
Социальные выплаты подробно. Омичи будут получать старые деньги по-новому
Единое пособие для малоимущих граждан объединит ранее действовавшие меры. С 1 января 2023 года омичи начнут получать пособия в новом формате.
17 декабря 2022, 13:24
Путин заявил о новых выплатах для медиков
Об этом президент России сообщил на ежегодном Совете по развитию гражданского общества и правам человека.
7 декабря 2022, 15:04
Омичи из рухнувшего дома получили выплаты на 140 млн рублей
В Омске жильцы рухнувшей пятиэтажки начали покупать новое жилье на деньги от государства.
16 ноября 2022, 10:36
Выплаты мобилизованным, НЛО и собака-путешественница. Омск сегодня
Итоги среды.
2 ноября 2022, 13:59
Данные 90% мобилизованных омичей передали в банки для выплат
2 ноября 2022, 06:02
Выплаты мобилизованным, лучшие университеты, строительство скалодрома. Омск сегодня
17 октября 2022, 14:01
Стала известна сумма выплат для мобилизованных работников омских предприятий
Омские предприятия поддерживают мобилизованных сотрудников.
6 октября 2022, 07:29
Выплаты пострадавшим при обрушении дома в Омске начнут на этой неделе
Компенсации на новое жилье получат 134 жильца обрушившегося дома.
7 сентября 2022, 14:44

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