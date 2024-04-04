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Выплаты для участников специальной военной операции — размер и способы получения

4 апреля 2024, 06:30
Фото: 1MI
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Омичи — поступившие на службу по контракту, добровольцы, мобилизованные — имеют право на целый ряд льгот, компенсаций и выплат. Какие именно и как их получить — в материале Города55.

Губернаторские, единовременные и федеральные: виды выплат для участников СВО

Мобилизованные, контрактники, добровольцы — все граждане, участвующие в специальной военной операции имеют право на выплаты и льготы: их предоставляют и федеральные органы власти и региональное правительство. Однако каждая категория участников спецоперации обладает своими преференциями — более подробно они перечислены ниже.

Денежное довольствие контрактникам

Контрактники, задействованные в СВО, все выплаты получают по условиям своего контракта с Министерством обороны. Что входит в их денежное довольствие:

  • оклад — месячное денежное содержание;
  • ежемесячные надбавки;
  • премия;
  • материальная помощь, начисляемая ежегодно;
  • командировочные;
  • пособия — «подъемные» и суточные;
  • а также выплаты, предусмотренные Федеральным законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Стоит отметить, что размер довольствия тесно связан со званием и должностью военнослужащего — в таблице ниже можно ознакомиться с размерами окладов рядового и офицерского состава вооруженных сил.

Рядовой 5424 руб.
Сержант 7051 руб.
Старшина 8136 руб.
Прапорщик 8678 руб.
Лейтенант 10848 руб.
Капитан 11932 руб.
Майор 12475 руб.
Полковник 14102 руб.

К этому окладу военнослужащие получают и надбавки: они зависят от участия военнослужащего в боевых и активных наступательных действиях. Например, участие в активном наступлении — это 8 тысяч рублей в сутки. Каждый километр, пройденный в составе штурмового отряда — уже 50 тыс рублей. Уничтожение или захват техники противника тоже учитывается — сумма выплат в этом случае начинается от 50 тысяч рублей. В среднем, полная сумма ежемесячной выплаты военнослужащего-контрактника начинается от 210 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента РФ, гражданам, заключившим контракт сроком на год и более после 21 сентября 2022 года, полагается единовременная федеральная выплата 195 тысяч рублей. В Омске эта сумма будет больше на 100 тысяч — соответствующая мера поддержки установлена Губернатором Омской области, Виталием Хоценко.

Фото: 1MI

Размер выплат мобилизованным

21 сентября 2022 года, указом Президента РФ была объявлена частичная мобилизация: граждане, призванные по ней, так же приравнены к статусу контрактников — а значит, получают и соответствующие выплаты и денежное содержание.

Вся сумма выплат мобилизованному состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, на которое распространяется общее правило — сумма зависит от воинской должности и звания. Кроме того, мобилизованные получают дополнительные, стимулирующие надбавки, а общая сумма их довольствия соответствует довольствию «контрактника».

Выплаты мобилизованных составляют не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, а «отправной точкой» получения выплат является зачисление в списки личного состава воинской части — включая период обучения и подготовки мобилизованного. Но — такую сумму получают мобилизованные рядовые, денежное довольствие офицеров будет больше.

Все довольствие мобилизованного зачисляется на расчетный счет, предоставленный военнослужащим, но, по его просьбе, деньги может получать и его семья — для этого необходимо самостоятельно оформить дополнительную банковскую карту.

Фото: 1MI

Выплаты для добровольцев

Граждане, вступившие в добровольческие формирования или заявившие о своем желании участвовать в СВО тоже имеют право на целый ряд выплат. И положенные им компенсации и льготы гарантированы изменениями в Федеральных законах «О статусе военнослужащих» и «Об обороне» — статус добровольца как бы «приравняли» к статусу военнослужащего. Более того, добровольцы, участвующие в СВО, тоже получают статус ветеранов боевых действий.

Денежное довольствие добровольцев обеспечивает Министерство обороны — его размер не может быть меньше довольствия контрактников на таких же воинских должностях. Кроме того, за добровольцами также зафиксировано право на иные денежные выплаты от Минобороны.

Дополнительные выплаты военным

Всем участникам СВО также доступны дополнительные пособия, однако стоит быть внимательным — некоторые из них рассчитаны на определенную группу военнослужащих. Например, единовременное поощрение при получении государственных наград РФ положено и добровольцам, и мобилизованным гражданам и контрактным военнослужащим, но только последние две категории могут рассчитывать на единовременное пособие при увольнении с государственной службы.

Ранение на СВО — положенная компенсация

Участники СВО могут получить единовременное пособие в случае увольнения из-за непригодности к военной службе, наступившей вследствие военной травмы — сумма пособия составляет 2 миллиона рублей.

Кроме того, в случае установления инвалидности или заболевания у представителя всех категорий участников СВО, им назначается ежемесячная денежная компенсация. Дополнительные выплаты установлены и для граждан, получивших увечья.

Уничтожение техники противника

За особые отличия на поле боя так же установлены поощрения — с ними можно ознакомиться на фото ниже.

Сумма вознаграждений за захват и уничтожение техники противникаСумма вознаграждений за захват и уничтожение техники противника
Сумма вознаграждений за захват и уничтожение техники противника
Фото: Город55

Ежемесячная компенсационная выплата

Как правило, полагается военнослужащим и мобилизованным, заключившим контракт о прохождении военной службы в период СВО. Но — только гражданам, которые до этого получали пенсию за выслугу лет, поскольку мобилизация или поступление на военную службу прекращают ее начисление.

Другие виды поддержки военных и семей

Поддержка участников СВО и их семей государством выражена не только выплатами — для военнослужащих, задействованных в выполнении боевых задач спецоперации установлен большой перечь льгот: например, медицинских или налоговых.

Медицинские льготы

Многие из описанных преференций появились задолго до начала СВО, однако их влияние тяжело переоценить — это то, что позволяет возвращать военнослужащих в строй и поддерживать их здоровье.

На всех военнослужащих распространяется действие Приказа Минобороны «О медико-психологической реабилитации военнослужащих»: согласно ему, представители армии РФ могут получить бесплатную реабилитацию сроком до 30 дней, если выполнение боевых задач негативно отразилось на здоровье военнослужащего.

Кроме того, на мобилизованных и контрактников, получивших увечья или заболевание, распространяется особый порядок приема на обследование и лечения в военно-медицинских организациях.

Определенные льготы действуют и на добровольцев: в случае, если добровольцу понадобится санаторно-курортная реабилитация после лечения в стационаре, то он имеет право на бесплатную путевку в оздоровительное учреждение (по результатам военно-врачебной комиссии). Также за добровольцами закреплено право на экстренную, плановую и неотложную помощь в военных госпиталях — все зависит только от наличия у учреждения нужного оборудования и специалистов.

Фото: 1MI

Налоговые льготы

Некоммерческая недвижимость контрактников и мобилизованных не облагается налогом: участник СВО может выбрать один или несколько объектов имущества (в последнем случае — только один из каждой категории).

  • Квартира (часть квартиры или комната);
  • Жилой дом или его часть;
  • Помещение или сооружения для профессиональной творческой деятельности;
  • Постройка на земельном участке (площадью не больше 50 кв. м);
  • Машино-место или гараж.

С чего именно не платить налог — можно выбрать самостоятельно, однако есть важные условия: выбранный объект должен быть в собственности и с кадастровой стоимостью не больше 300 млн рублей. Отметим, что эта льгота положена и добровольцам, получившим звание ветерана.

В Омской области также действует и региональная льгота: участники СВО и члены их семьи освобождены от транспортного налога за одно из зарегистрированных транспортных средств.

Список льгот существенно расширяет звание ветерана боевых действийСписок льгот существенно расширяет звание ветерана боевых действий
Список льгот существенно расширяет звание ветерана боевых действий
Фото: 1MI

Региональные льготы

Правительство Омской области тоже не осталось в стороне: социальная поддержка граждан, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих службу по контракту и добровольцам, гарантируется целым рядом нормативных актов.

Например, Указом губернатора Омской области, установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей, а также компенсируются затраты на догазификацию домовладений.

И это — еще не полный список: детям омичей — участников спецоперации, обучающимся в 5-11 классах и университетах, предоставляется бесплатное горячее питание в образовательных организациях, они имеют право бесплатно посещать учебные и спортивные занятия в рамках дополнительного образования, а стоимость поездки ребенка в оздоровительный лагерь или центр будет скомпенсирована. Кроме того, посещение детского сада и продленки для детей участников СВО тоже бесплатно.

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