Выплаты для участников специальной военной операции — размер и способы получения

К этому окладу военнослужащие получают и надбавки: они зависят от участия военнослужащего в боевых и активных наступательных действиях. Например, участие в активном наступлении — это 8 тысяч рублей в сутки. Каждый километр, пройденный в составе штурмового отряда — уже 50 тыс рублей. Уничтожение или захват техники противника тоже учитывается — сумма выплат в этом случае начинается от 50 тысяч рублей. В среднем, полная сумма ежемесячной выплаты военнослужащего-контрактника начинается от 210 тысяч рублей.