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Ветераны

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2024
Открылась регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика»
27 ноября стартовал второй сезон конкурса «Лидеры России. Политика». Об этом объявил первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко на площадке Национального центра «Россия».
28 ноября, 07:50
Проводы в новый этап. Жители Омского муниципального района отметили «День призывника»
26 октября, 03:59
На оснащение госпиталя ветеранов в Омске Михаил Мишустин выделил 385 млн рублей
1 сентября, 11:55
После долгой болезни скончался ветеран омского хоккея Станислав Первушин
25 июня, 02:56
Анна Цивилева: «Помогать тем, кто встал на защиту Родины, — особая миссия»
Фонд «Защитники отечества» уже год ведет свою работу: 1 июня 2023 года в 89 регионах России филиалы организации открыли свои двери для ветеранов СВО и их близких.
2 июня, 06:15
Единовременная выплата. В Омске ветеранам ВОВ выплатят по 250 тысяч ко Дню Победы
18 апреля, 03:28
Итоги в фактах и цифрах: что сделал губернатор Виталии Хоценко для Омской области
29 марта, 06:40
В омском частном секторе установят памятник погибшим в Великой Отечественной войне
20 марта, 10:32
До 2028 года: в Омской области все ветераны войны получили право на бесплатный проезд
7 марта, 13:25
Праздник 23 февраля: история и традиции Дня защитника Отечества
20 февраля, 08:01
Владимир Путин поздравил жительницу Омской области со 100-летним юбилеем
Анна Фандо проживает в Азовском немецком национальном районе и является ветераном Великой Отечественной войны.
11 января, 09:34
2023
В Омске презентовали сборник стихов, посвященных героям СВО
16 августа 2023, 13:02
От 2 до 12 тысяч. Омские ветераны к 9 Мая получат выплаты из областного бюджета
Выплата назначается автоматически, подавать заявлений для этого не нужно.
5 апреля 2023, 09:40
Для омских ветеранов в честь 9 Мая на 10 дней сделают бесплатный проезд
Льготой смогут воспользоваться и сопровождающие лица.
2 марта 2023, 03:24
Владимир Путин поручил регионам дополнительно позаботиться об участниках СВО
Президент распорядился в 2023 году создать фонд государственной помощи и закрепить социального работника за семьями участников спецоперации.
21 февраля 2023, 09:56
В Омской области несколько социальных категорий приравняли в правах к ветеранам ВОВ
В Омске пополнилось число категорий, имеющих право на бесплатные социальные услуги.
16 февраля 2023, 07:05
В Омской области проиндексировали социальные страховые выплаты
3 февраля 2023, 10:02

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