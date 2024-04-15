Заведено уголовное дело. На пожаре под Омском погибла семейная пара и их знакомая

Накануне вечером в частном доме в районном поселке Русская Поляна произошел пожар. В пресс-службе прокуратуры сообщили о том, что во время тушения пожара были обнаружены тела 64-летнего мужчины, его 62-летней супруги и 43-летней знакомой.