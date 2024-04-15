Заведено уголовное дело. На пожаре под Омском погибла семейная пара и их знакомая

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Накануне вечером в частном доме в районном поселке Русская Поляна произошел пожар. В пресс-службе прокуратуры сообщили о том, что во время тушения пожара были обнаружены тела 64-летнего мужчины, его 62-летней супруги и 43-летней знакомой.
По словам соседей, погибшие уже пару дней выпивали вместе. Предварительно возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Например, из-за непотушенной сигареты. Однако точную причину случившегося назовут только после экспертизы.
На место происшествия выезжал прокурор Русско-Полянского района Александр Ступник. В настоящее время прокуратура проводит тщательное расследование для установления всех обстоятельств данного инцидента, а также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится компетентными органами.
Пресс-служба омского следкома сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после пожара, в котором погибли трое жителей Русско-Полянского района.
Ранее из-за неисправного электроприбора в собственном доме погибла семейная пара. Трагедия произошла в селе Ивановка.