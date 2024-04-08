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Не заметил возгорание. Во время пожара в Омской области погиб мужчина

8 апреля 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney
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Во время пожара в частном доме в Омской области погиб мужчина

Пожар в доме заметили соседи сельчанина, прибывшие на место спасатели обнаружили его тело во время тушения огня.

Возгорание частного дома в Москаленском районе произошло 6 апреля, начало пожара заметили жители дома, стоящего неподалеку. Именно они сообщили о дыме из-под кровли дома в пожарную службу.

На месте происшествия работали 5 спасателей, было задействовано 2 пожарные машины, огонь распространился на площадь в 35 кв. м. Во время тушения сотрудники МЧС нашли в доме тело мужчины, причина его смерти пока неизвестна.

В МЧС отметили, что нередко пожары в частном секторе возникают из-за позднего обнаружения огня, как правило, жильцы домов замечают возгорание тогда, когда самостоятельно его потушить уже невозможно.

«Датчики могли бы среагировать на дым мгновенно. Поэтому в жилье, будь то дачный домик, квартира или частный дом, а также в хозпостройках необходимо устанавливать пожарные извещатели. Так удастся сохранить жизнь и имущество», — порекомендовали жителям региона в пресс-службе министерства.
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#Омск#Омская область#Пожары#Пожарные машины#Пожарные#Новости#Последствия пожара#Тушение пожара#Пожароопасность#Возгорание#Возгорания#Анастасия Баянова#Ликвидация пожара
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