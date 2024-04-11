О пострадавших неизвестно. Пожар в Омском районе уничтожил несколько хозпостроек

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Вчера, 10 апреля, в Омском районе загорелись хозпостройки. На место выезжали работники поста «Новоомский» и сотрудники ФПС. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе Омской области.
По информации пожарной службы, на момент прибытия пожарных существовала угроза перехода огня на рядом стоящие здания. Благодаря быстрому реагированию удалось предотвратить распространение пожара. О нанесенном ущербе и пострадавших информации пока нет.
Ранее в Москаленском районе произошел пожар в частном доме. Соседи забили тревогу, когда увидели дым из-под кровли дома. К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело мужчины. Причина его смерти пока неизвестна.