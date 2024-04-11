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иллюстрация

О пострадавших неизвестно. Пожар в Омском районе уничтожил несколько хозпостроек

11 апреля 2024, 08:09
Фото: Город55
иллюстрация

В Омском районе пожарные не дали огню перекинуться с хозпостроек на другие дома

Сотрудники МЧС и ФПС выехали в Омский район, где загорелись хозяйственные постройки. На момент их прибытия существовала угроза распространения огня на соседние здания.

Вчера, 10 апреля, в Омском районе загорелись хозпостройки. На место выезжали работники поста «Новоомский» и сотрудники ФПС. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе Омской области.

По информации пожарной службы, на момент прибытия пожарных существовала угроза перехода огня на рядом стоящие здания. Благодаря быстрому реагированию удалось предотвратить распространение пожара. О нанесенном ущербе и пострадавших информации пока нет.

место пожараместо пожара
место пожара
Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области

Ранее в Москаленском районе произошел пожар в частном доме. Соседи забили тревогу, когда увидели дым из-под кровли дома. К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело мужчины. Причина его смерти пока неизвестна.

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