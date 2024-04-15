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Неосторожное обращение с огнем

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2024
Заведено уголовное дело. На пожаре под Омском погибла семейная пара и их знакомая
15 апреля, 07:25
2023
Не поджигайте траву! В Омской области начался пожароопасный сезон
В этот период любое возгорание может спровоцировать пожар.
10 апреля 2023, 06:44
2022
Страшный пожар на ферме в Омской области унес жизни двоих мужчин
В Омской области выгорела животноводческая ферма вместе с охранниками. Следователи устанавливают причины пожара.
21 ноября 2022, 10:54

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