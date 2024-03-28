Всему виной электроприбор. При пожаре в омском селе Ивановка погибла семейная пара

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:09
Накануне в селе Ивановка Калачинского района в результате пожара погибли 40-летний мужчина и 38-летняя женщина. На месте происшествия работал Калачинский межрайонный прокурор Дмитрий Ковальский.
В пресс-службе прокуратуры уточнили, что погибшие характеризовались удовлетворительно, ранее были судимы, не имели работы. Мужчина находился под административным надзором органов полиции.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования, которое находилось в доме. Точную причину случившегося установят после проведения соответствующих экспертиз. Расследование идет под контролем прокуратуры.
Также омский следком сообщает о начале доследственной проверки по факту пожара. По результатам которой будет принято процессуальное решение.
По их данным, очаг возгорания находился на кухне, где был установлен самодельный электрический обогреватель. Причиной пожара стал неисправный электроприбор. В результате отравления продуктами горения люди погибли.