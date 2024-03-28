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место происшествия

Всему виной электроприбор. При пожаре в омском селе Ивановка погибла семейная пара

28 марта 2024, 06:04
Фото: Прокуратура Омской области
место происшествия

В деревне Ивановка под Омском в горящем доме погибла семейная пара

Очаг возгорания находился на кухне, где был установлен самодельный электрический обогреватель. В результате отравления продуктами горения несколько человек погибли.

Накануне в селе Ивановка Калачинского района в результате пожара погибли 40-летний мужчина и 38-летняя женщина. На месте происшествия работал Калачинский межрайонный прокурор Дмитрий Ковальский.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что погибшие характеризовались удовлетворительно, ранее были судимы, не имели работы. Мужчина находился под административным надзором органов полиции.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования, которое находилось в доме. Точную причину случившегося установят после проведения соответствующих экспертиз. Расследование идет под контролем прокуратуры.

место происшествияместо происшествия
место происшествияместо происшествия
место происшествияместо происшествия
место происшествия
Фото: Прокуратура Омской области

Также омский следком сообщает о начале доследственной проверки по факту пожара. По результатам которой будет принято процессуальное решение.

По их данным, очаг возгорания находился на кухне, где был установлен самодельный электрический обогреватель. Причиной пожара стал неисправный электроприбор. В результате отравления продуктами горения люди погибли.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Электрооборудование#Экспертиза#Жертвы#Калачинский район#Правоохранительные органы
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