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Спиртные напитки

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2024
«Акцизы растут». Цены на алкоголь в Омске серьезно поднимутся после Нового года
14 декабря, 06:09
Заведено уголовное дело. На пожаре под Омском погибла семейная пара и их знакомая
15 апреля, 07:25
Ударил минимум 25 раз. Омича отправили на 8 лет в тюрьму за убийство своей матери
21 марта, 08:01
Украл ноутбук и два телефона. Омич пришел в гости и обворовал хозяйку квартиры
На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет колонии. Ранее мужчина был судим за кражи, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.
27 января, 07:59
2023
Ограбил ради денег на алкоголь. В Омске мужчина напал на прохожих
Одного из потерпевших отвезли в больницу. На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет.
30 декабря 2023, 05:14
Ножом в шею. В Омске женщина зарезала возлюбленного прямо во время свидания
Пара распивала спиртное в тот вечер на квартире в городке Нефтяников.
4 декабря 2023, 12:12
Омич угнал авто у своего приятеля, попал в ДТП в лесу и заночевал в стогу сена
Подозреваемого задержали. Он рассказал, что хотел покататься, но попал в аварию, а после заблудился в лесу.
2 ноября 2023, 06:07
Алкоголь постановили уничтожить. Омича осудили за незаконное хранение спирта
Фигурант дела рассказал, что использовал спирт для дезинфекции и вину не признал.
10 марта 2023, 04:14

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