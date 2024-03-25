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Published Сегодня, 12:16

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Прокуратура обязала дептранс запустить автобусы по одной из отдаленных улиц Омска

25 марта 2024, 12:16
Фото: Город55
Иллюстрация

После иска прокуратуры дептранс запустит автобусы по одной из отдаленных улиц

После проверки выяснилось, что улица Студенческая «отключена» от городской транспортной сети, что создает значительные неудобства для местных жителей.

Во время проверки прокуратура установила, что на улице Студенческой не развито транспортное сообщение, из-за чего местные жители испытывают сильные неудобства. Расстояние от этой улицы до ближайшей автобусной остановки в поселке Николаевка — более 3 километров, до туда омичам приходится ходить пешком.

Как отметили в региональной прокуратуре, такая ситуация сложилась из-за длительного бездействия департамента транспорта. Чтобы оперативно решить проблему и повлиять на мэрию, прокуратура направила в суд иск о понуждении организовать регулярные перевозки пассажиров по улице Студенческой.

В результате суд обязал дептранс запустить общественный транспорт на участке до 1 июня, исполнение судебного решения контролирует прокуратура.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Прокуратура#Общественный транспорт#Пассажиры#Новости#Пассажирский транспорт#Пассажир#Транспортная сеть#Анастасия Баянова
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