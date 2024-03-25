Прокуратура обязала дептранс запустить автобусы по одной из отдаленных улиц Омска

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Во время проверки прокуратура установила, что на улице Студенческой не развито транспортное сообщение, из-за чего местные жители испытывают сильные неудобства. Расстояние от этой улицы до ближайшей автобусной остановки в поселке Николаевка — более 3 километров, до туда омичам приходится ходить пешком.
Как отметили в региональной прокуратуре, такая ситуация сложилась из-за длительного бездействия департамента транспорта. Чтобы оперативно решить проблему и повлиять на мэрию, прокуратура направила в суд иск о понуждении организовать регулярные перевозки пассажиров по улице Студенческой.
В результате суд обязал дептранс запустить общественный транспорт на участке до 1 июня, исполнение судебного решения контролирует прокуратура.