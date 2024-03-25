Прокуратура обязала дептранс запустить автобусы по одной из отдаленных улиц Омска

Во время проверки прокуратура установила, что на улице Студенческой не развито транспортное сообщение, из-за чего местные жители испытывают сильные неудобства. Расстояние от этой улицы до ближайшей автобусной остановки в поселке Николаевка — более 3 километров, до туда омичам приходится ходить пешком.