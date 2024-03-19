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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

иллюстрация

Из Поднебесья. В Омске на маршрут № 89 поставили китайский автобус

19 марта 2024, 09:43
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на маршрут № 89 поставили автобус китайского производства

Ответственный за это направление дал комментарий и сказал, что оценивать работу импортного транспорта пока рано.

Китайский автобус появился на омских улицах. Транспорт марки Yutong поставили на маршрут № 89. Горожане могут встретить его, если будут ездить по пути от ДК имени Лобкова до поселка Дальний.

Известно, что у китайского автобуса вчера, 18 марта, был первый рабочий день в Омске. Пока что на линии он ездит один, без своих сородичей. Перевозчик Павел Мельников, отвечающий за маршрут № 89, рассказал, что пока оценивать работу Yutong рано, так как прошли всего сутки. Он дал комментарий NGS55.RU.

«Посмотрим», — заключил предприниматель.

К слову, в общей сложности на направлении № 89 курсируют 16 средних автобусов. Но, а вообще Yutong работает не только на этом маршруте. Китайский транспорт пустили на 20-й и 73-й маршрут, а также на 415-й.

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#Общество#Город#Бизнес#Транспорт#Омск#Омская область#Перевозчики#Общественный транспорт#Новости#Автобусы#Алина Ясинская
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