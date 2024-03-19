Из Поднебесья. В Омске на маршрут № 89 поставили китайский автобус

Известно, что у китайского автобуса вчера, 18 марта, был первый рабочий день в Омске. Пока что на линии он ездит один, без своих сородичей. Перевозчик Павел Мельников, отвечающий за маршрут № 89, рассказал, что пока оценивать работу Yutong рано, так как прошли всего сутки. Он дал комментарий NGS55.RU.