Из Поднебесья. В Омске на маршрут № 89 поставили китайский автобус

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Китайский автобус появился на омских улицах. Транспорт марки Yutong поставили на маршрут № 89. Горожане могут встретить его, если будут ездить по пути от ДК имени Лобкова до поселка Дальний.
Известно, что у китайского автобуса вчера, 18 марта, был первый рабочий день в Омске. Пока что на линии он ездит один, без своих сородичей. Перевозчик Павел Мельников, отвечающий за маршрут № 89, рассказал, что пока оценивать работу Yutong рано, так как прошли всего сутки. Он дал комментарий NGS55.RU.
«Посмотрим», — заключил предприниматель.
К слову, в общей сложности на направлении № 89 курсируют 16 средних автобусов. Но, а вообще Yutong работает не только на этом маршруте. Китайский транспорт пустили на 20-й и 73-й маршрут, а также на 415-й.