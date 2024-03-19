Город цветных. На улицах Омска заметили оранжевые автобусы с наклейками

Вообще же, автобусы этого цвета стали появляться еще в конце января. Кстати, в городе будет не только оранжевый транспорт. Так, троллейбусы выкрасят в зеленый, а трамваи в красный. Автобусы, которые курсируют по межрайонным маршрутам, будут синими.