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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:38

иллюстрация

Город цветных. На улицах Омска заметили оранжевые автобусы с наклейками

19 марта 2024, 07:36
Фото: Город55
иллюстрация

На улицах Омска заметили оранжевые автобусы с наклейками

В течение двух лет планируется перекрасить весь транспорт, в том числе и старый.

Жители Омска заметили на городских дорогах автобусы, покрашенные в новые цвета. Так оранжевым стал транспорт, работающий на маршрутах № 24, 78 и 61. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новости Омска и области».

Вообще же, автобусы этого цвета стали появляться еще в конце января. Кстати, в городе будет не только оранжевый транспорт. Так, троллейбусы выкрасят в зеленый, а трамваи в красный. Автобусы, которые курсируют по межрайонным маршрутам, будут синими.

Фото: «Новости Омска и области».

Перекрашивать транспорт хотят в течение двух лет. Старый подвижной состав также будет обновлен. Стоит отметить, что на автобусах, трамваях и троллейбусах наносят надпись «Омск» и клеят на них пленку.

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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Новости#Алина Ясинская#Брендирование
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