Город цветных. На улицах Омска заметили оранжевые автобусы с наклейками

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Жители Омска заметили на городских дорогах автобусы, покрашенные в новые цвета. Так оранжевым стал транспорт, работающий на маршрутах № 24, 78 и 61. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новости Омска и области».
Вообще же, автобусы этого цвета стали появляться еще в конце января. Кстати, в городе будет не только оранжевый транспорт. Так, троллейбусы выкрасят в зеленый, а трамваи в красный. Автобусы, которые курсируют по межрайонным маршрутам, будут синими.
Перекрашивать транспорт хотят в течение двух лет. Старый подвижной состав также будет обновлен. Стоит отметить, что на автобусах, трамваях и троллейбусах наносят надпись «Омск» и клеят на них пленку.