Спас двух человек. Омича, выжившего в ДТП на «трассе смерти», выписали из больницы

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Стало известно о состоянии омича, выжившего в страшном ДТП 16 марта на трассе Тюмень — Омск. Отметим, что мужчина сам спас двух пассажиров из горящей маршрутки. По информации портала omsk.aif.ru, сейчас его выписали из больницы, и он продолжит восстанавливаться дома.
«Держится бодрячком, а так ходит, но тяжеловато, ноги болят. Кожу пересаживали с ног на руки, и руки перебинтованные. А так в порядке», — поделилась сестра пострадавшего.
Напомним, что в ДТП погибли 7 человек, среди которых один ребенок. Еще трое человек получили травмы. Авария произошла в результате вероятного разрыва колеса большегруза, в результате чего тягач выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком и микроавтобусом, в котором находились 6 пассажиров. Столкновение привело к пожару. Чуть позже омские спасатели показали снимки с места аварии.