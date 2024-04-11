Спас двух человек. Омича, выжившего в ДТП на «трассе смерти», выписали из больницы

Напомним, что в ДТП погибли 7 человек, среди которых один ребенок. Еще трое человек получили травмы. Авария произошла в результате вероятного разрыва колеса большегруза, в результате чего тягач выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком и микроавтобусом, в котором находились 6 пассажиров. Столкновение привело к пожару. Чуть позже омские спасатели показали снимки с места аварии.