Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

место ДТП

Спас двух человек. Омича, выжившего в ДТП на «трассе смерти», выписали из больницы

11 апреля 2024, 04:17
Фото: Прокуратура Омской области
место ДТП

Стало известно о состоянии омича, выжившего после жуткого ДТП на «трассе смерти»

Мужчине провели пересадку кожи из-за полученных ожогов. Сейчас он все еще находится на стадии восстановления, но уже дома.

Стало известно о состоянии омича, выжившего в страшном ДТП 16 марта на трассе Тюмень — Омск. Отметим, что мужчина сам спас двух пассажиров из горящей маршрутки. По информации портала omsk.aif.ru, сейчас его выписали из больницы, и он продолжит восстанавливаться дома.

«Держится бодрячком, а так ходит, но тяжеловато, ноги болят. Кожу пересаживали с ног на руки, и руки перебинтованные. А так в порядке», — поделилась сестра пострадавшего.

Напомним, что в ДТП погибли 7 человек, среди которых один ребенок. Еще трое человек получили травмы. Авария произошла в результате вероятного разрыва колеса большегруза, в результате чего тягач выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком и микроавтобусом, в котором находились 6 пассажиров. Столкновение привело к пожару. Чуть позже омские спасатели показали снимки с места аварии.

Разные ситуации. Что известно о выживших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск
Узнать подробнее
Читайте также:
Возбуждено уголовное дело. Появились подробности жуткой аварии на омской трассеСтолкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек
#ДТП#Омск#Омская область#Столкновение#Восстановление#Новости#Фура#Маршрутка#Спасение#Медики#Колесо
Подпишитесь
Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
Вчера, 09:10
В Омске в здании бывшей «Атлантиды» в середине апреля откроется рамшичная
Сегодня, 05:08
Чуть-чуть подождем. После дождливой недели омичам пообещали теплые и солнечные дни
Сегодня, 04:58
«За такие деньги убивают». В Омске вводят дополнительный сбор с застройщиков
Сегодня, 06:18
С третьего раза. На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»
Сегодня, 09:24
Не менее 10 млн ущерба. В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски
Сегодня, 10:11
"