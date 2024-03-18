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место ДТП

Омские спасатели показали снимки трагической аварии на трассе Омск — Тюмень

18 марта 2024, 06:56
Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области
место ДТП
В жутком ДТП погибло 7 человек, среди которых была омская журналистка Анна Никитенко.

В субботу, 16 марта, на трассе Тюмень — Омск в Любинском районе произошла трагическая авария. На месте происшествия работали сотрудники поста «Красный Яр», который находится под управлением бюджетного учреждения Омской области «Пожарно-спасательная служба Омской области».

После чего кадры с последствиями жуткой аварии были опубликованы в телеграм-канале пожарно-спасательного отряда Омской области.

место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: Пожарно-спасательная служба Омской области

Напомним, что на трассе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и микроавтобуса, после чего начался пожар. По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за того, что у одного из грузовиков лопнуло колесо. Глава СК поручил подготовить доклад о ходе расследования аварии.

В результате ДТП 6 из 9 пострадавших погибли на месте, а остальные с травмами были доставлены в больницу. Позже стало известно о смерти еще одного человека. Среди погибших оказалась корреспондент NGS55.RU Анна Никитенко.

Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек
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#Общество#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Авария#Трасса#Новости#Любинский район#Погибшие#Пожарно-спасательная служба#Тюмень-Омск
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