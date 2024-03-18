Омские спасатели показали снимки трагической аварии на трассе Омск — Тюмень

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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В субботу, 16 марта, на трассе Тюмень — Омск в Любинском районе произошла трагическая авария. На месте происшествия работали сотрудники поста «Красный Яр», который находится под управлением бюджетного учреждения Омской области «Пожарно-спасательная служба Омской области».
После чего кадры с последствиями жуткой аварии были опубликованы в телеграм-канале пожарно-спасательного отряда Омской области.
Напомним, что на трассе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и микроавтобуса, после чего начался пожар. По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за того, что у одного из грузовиков лопнуло колесо. Глава СК поручил подготовить доклад о ходе расследования аварии.
В результате ДТП 6 из 9 пострадавших погибли на месте, а остальные с травмами были доставлены в больницу. Позже стало известно о смерти еще одного человека. Среди погибших оказалась корреспондент NGS55.RU Анна Никитенко.