Омские спасатели показали снимки трагической аварии на трассе Омск — Тюмень

Напомним, что на трассе произошла авария с участием двух грузовых автомобилей и микроавтобуса, после чего начался пожар. По предварительной информации, ДТП могло произойти из-за того, что у одного из грузовиков лопнуло колесо. Глава СК поручил подготовить доклад о ходе расследования аварии.