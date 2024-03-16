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Омский следком возбудил уголовное дело после смертельной аварии на омской трассе

Возбуждено уголовное дело. Появились подробности жуткой аварии на омской трассе

16 марта 2024, 11:40
Фото: 1MI

Омский следком возбудил уголовное дело после смертельной аварии на омской трассе

Дело заведено по статье 238 УК РФ, предположительная причина аварии — разрыв колеса у одной из фур.

После смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что авария произошла сегодня днем, около 13 часов. Водитель фуры «Даф», вероятно, из-за разрыва переднего колеса, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом «Sitrak» и микроавтобусом «Тойота». После произошло возгорание. В момент ДТП в микроавтобусе находились шесть пассажиров, которые, по предварительным данным, ехали из Тюкалинска в Омск.

В результате аварии погибли трое водителей и столько же пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок, еще трое пассажиров с ожогами и травмами доставлены в больницы. Проверка продолжается.

Обновлено: число погибших увеличилось до семи.

Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек
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#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Уголовное дело#ДТП с погибшим#Уголовный кодекс#Новости#Уголовное#Анастасия Баянова
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