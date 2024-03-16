Возбуждено уголовное дело. Появились подробности жуткой аварии на омской трассе

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
После смертельного ДТП на трассе Тюмень-Омск региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Предварительно установлено, что авария произошла сегодня днем, около 13 часов. Водитель фуры «Даф», вероятно, из-за разрыва переднего колеса, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом «Sitrak» и микроавтобусом «Тойота». После произошло возгорание. В момент ДТП в микроавтобусе находились шесть пассажиров, которые, по предварительным данным, ехали из Тюкалинска в Омск.
В результате аварии погибли трое водителей и столько же пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок, еще трое пассажиров с ожогами и травмами доставлены в больницы. Проверка продолжается.
Обновлено: число погибших увеличилось до семи.