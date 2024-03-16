Возбуждено уголовное дело. Появились подробности жуткой аварии на омской трассе

Предварительно установлено, что авария произошла сегодня днем, около 13 часов. Водитель фуры «Даф», вероятно, из-за разрыва переднего колеса, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом «Sitrak» и микроавтобусом «Тойота». После произошло возгорание. В момент ДТП в микроавтобусе находились шесть пассажиров, которые, по предварительным данным, ехали из Тюкалинска в Омск.