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Фура

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Фурам разрешили ездить по омскому Ленинградскому мосту
Сегодня на подходах к мосту демонтировали запрещающие дорожные знаки.
25 ноября, 12:10
Стала причиной затора. В Омске фура застряла под Метромостом
Инцидент произошел в вечерний час-пик, большегруз застрял под метромостом, из-за чего на участке образовалась длинная пробка.
15 июля, 15:05
Огненное шоу. Рядом с пивным заводом в Омске выгорела фура с прицепом
Чтобы потушить пылающую машину, на место выезжали 12 человек.
19 июня, 13:05
Спас двух человек. Омича, выжившего в ДТП на «трассе смерти», выписали из больницы
11 апреля, 04:17
Автобус с вахтовиками столкнулся с фурой в Омской области
ДТП произошло вечером на трассе в районе деревни Александровка Марьяновского района Омской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
10 января, 19:38
2023
Неудачный день для фур. На трассе в Омской области столкнулись семь большегрузов
По факту происшествия начала проверку Тюкалинская межрайонная прокуратура.
25 декабря 2023, 13:40
Не рассчитал габариты. В центре Омска под метромостом застряла фура
25 декабря 2023, 12:50
В ночном ДТП на омской трассе водитель легковушки погиб после столкновения с фурой
Трагедия произошла на 129-м километре дороги Омск-Черлак.
14 октября 2023, 07:59
На трассе под Омском вспыхнула фура с овощами
В результате пожара у машины поврежден рефрижератор. К счастью, никто не пострадал.
11 октября 2023, 05:08
Перекрыла дорогу. На оживленном перекрестке в центре Омска у фуры оторвался прицеп
9 октября 2023, 13:57
Жалобы на транспорт, страшное ДТП и средняя зарплата учителей. Омск сегодня
28 августа 2023, 14:42
Капот «всмятку». На трассе в Омской области «девятка» въехала в фуру
В аварии пострадали три человека. Водитель «ВАЗа» нарушил 4 административные статьи.
10 марта 2023, 10:10
На трассе в Омской области иностранный водитель фуры без прав выехал на «встречку»
Большегруз иностранца изъяли и поместили на спецстоянку.
20 февраля 2023, 07:01
2022
Выпил пиво и за руль. В Омской области задержали пьяного водителя
Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав.
25 ноября 2022, 11:10
Смертельная дистанция. На трассе под Омском водитель случайно врезался в фуру и погиб
Мужчина не выдержал безопасную дистанцию и врезался в большегрузный автомобиль.
29 июля 2022, 09:43
Неаккуратно «припарковался». На трассе под Омском задержали пьяного водителя фуры
Водитель намеренно выпил водки перед поездкой.
27 мая 2022, 09:32

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