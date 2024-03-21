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Стало известно, как себя чувствуют выжившие в жуткой аварии на омской трассе

Разные ситуации. Что известно о выживших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск

21 марта 2024, 13:33
Фото: Прокуратура Омской области

Стало известно, как себя чувствуют выжившие в жуткой аварии на омской трассе

В ДТП с участием двух фур и пассажирского микроавтобуса погибли восемь человек, двоим удалось спастись, сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Страшная авария на трассе Тюмень-Омск унесла жизни восьми человек. Среди погибших оказались 9-летняя девочка и ее брат, омская журналистка Анна Никитенко и мотоциклист Сергей Назаров. Выжили лишь двое — 30-летний Иван Саньков и 20-летний Даниил Павлов, которого Иван вытащил из пылающей маршрутки.

В региональном следственном комитете «NGS55.RU» рассказали о состоянии пострадавших спустя почти неделю после ДТП. Оказалось, что ситуации двух мужчин сильно различаются. Так, Ивана Санькова уже перевели в обычную палату, а Даниил все еще находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, что Иван Саньков — единственный, кому удалось самостоятельно покинуть микроавтобус. Он выбил стекло и выбрался наружу, после чего начал вытаскивать из огня других пассажиров. Ему удалось достать двоих — 20-летнего Даниила и 15-летнего Даню Сергиенко. Последний, к сожалению, скончался в больнице.

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