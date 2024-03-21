Разные ситуации. Что известно о выживших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск

В региональном следственном комитете «NGS55.RU» рассказали о состоянии пострадавших спустя почти неделю после ДТП. Оказалось, что ситуации двух мужчин сильно различаются. Так, Ивана Санькова уже перевели в обычную палату, а Даниил все еще находится в тяжелом состоянии в реанимации.