Разные ситуации. Что известно о выживших в жуткой аварии на трассе Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Страшная авария на трассе Тюмень-Омск унесла жизни восьми человек. Среди погибших оказались 9-летняя девочка и ее брат, омская журналистка Анна Никитенко и мотоциклист Сергей Назаров. Выжили лишь двое — 30-летний Иван Саньков и 20-летний Даниил Павлов, которого Иван вытащил из пылающей маршрутки.
В региональном следственном комитете «NGS55.RU» рассказали о состоянии пострадавших спустя почти неделю после ДТП. Оказалось, что ситуации двух мужчин сильно различаются. Так, Ивана Санькова уже перевели в обычную палату, а Даниил все еще находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Напомним, что Иван Саньков — единственный, кому удалось самостоятельно покинуть микроавтобус. Он выбил стекло и выбрался наружу, после чего начал вытаскивать из огня других пассажиров. Ему удалось достать двоих — 20-летнего Даниила и 15-летнего Даню Сергиенко. Последний, к сожалению, скончался в больнице.