Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Сегодня, 16 марта, в районе 565 км автодороги «Тюмень-Омск» случилось жуткое ДТП. На трассе столкнулись два грузовых автомобиля и микроавтобус, после чего произошло возгорание.
В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что в результате аварии 6 из 9 пострадавших погибли на месте, остальных с телесными повреждениями доставили в медицинские учреждения.
Сейчас на месте работают спецслужбы, и. о. прокурора Любинского района Алексей Лыткин и первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин. По факту ДТП проводится проверка, ее ход лично контролирует прокуратура.