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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек

Столкнулись и загорелись. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек

16 марта 2024, 10:58
Фото: Прокуратура Омской области

В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли шесть человек

Сейчас на месте работают спецслужбы, региональная прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Сегодня, 16 марта, в районе 565 км автодороги «Тюмень-Омск» случилось жуткое ДТП. На трассе столкнулись два грузовых автомобиля и микроавтобус, после чего произошло возгорание.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что в результате аварии 6 из 9 пострадавших погибли на месте, остальных с телесными повреждениями доставили в медицинские учреждения.

Сейчас на месте работают спецслужбы, и. о. прокурора Любинского района Алексей Лыткин и первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин. По факту ДТП проводится проверка, ее ход лично контролирует прокуратура.

Фото: Прокуратура Омской области
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