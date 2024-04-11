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Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

иллюстрация

Чуть-чуть подождем. После дождливой недели омичам пообещали теплые и солнечные дни

11 апреля 2024, 04:58
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам рассказали, когда дождливая погода сменится теплыми и солнечными днями

Синоптики обещают дождливую погоду в течение всей недели. В ближайшие дни температура будет колебаться от +5 до +14 градусов. Однако уже через неделю в Омск придет по-настоящему теплая и солнечная погода.

Омичей на этой неделе ожидает пасмурная и дождливая погода. Также в городе периодически опускается туман. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 11 апреля, воздух прогреется до +5 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и снега. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Завтра, 12 апреля, ожидается пасмурная погода с дождем и снегом. Ночью температура опустится до -8 градусов, а при прояснениях может достигнуть -13 градусов. Днем же обещают тепло — от +4 до +9 градусов. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

В субботу, 13 апреля, в Омске пройдет небольшой дождь, ветер 7-12 м/с. Днем температура поднимется до +14 градусов, а ночью также ожидается плюсовая температура от +1 до +6 градусов.

погода на ближайшие 3 дняпогода на ближайшие 3 дня
погода на ближайшие 3 дня
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Уточним, что дождливая погода и облачность сохранятся еще 14, 15 и 17 апреля. Согласно данным сервиса визуализации погоды Ventusky, уже со следующего четверга в Омск придут солнечные дни и по-настоящему теплая погода до +18 градусов.

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