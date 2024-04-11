Чуть-чуть подождем. После дождливой недели омичам пообещали теплые и солнечные дни

Завтра, 12 апреля, ожидается пасмурная погода с дождем и снегом. Ночью температура опустится до -8 градусов, а при прояснениях может достигнуть -13 градусов. Днем же обещают тепло — от +4 до +9 градусов. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.