Чуть-чуть подождем. После дождливой недели омичам пообещали теплые и солнечные дни

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Омичей на этой неделе ожидает пасмурная и дождливая погода. Также в городе периодически опускается туман. Согласно данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 11 апреля, воздух прогреется до +5 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и снега. Скорость ветра составит 5-10 м/с.
Завтра, 12 апреля, ожидается пасмурная погода с дождем и снегом. Ночью температура опустится до -8 градусов, а при прояснениях может достигнуть -13 градусов. Днем же обещают тепло — от +4 до +9 градусов. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
В субботу, 13 апреля, в Омске пройдет небольшой дождь, ветер 7-12 м/с. Днем температура поднимется до +14 градусов, а ночью также ожидается плюсовая температура от +1 до +6 градусов.
Уточним, что дождливая погода и облачность сохранятся еще 14, 15 и 17 апреля. Согласно данным сервиса визуализации погоды Ventusky, уже со следующего четверга в Омск придут солнечные дни и по-настоящему теплая погода до +18 градусов.