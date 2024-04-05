Всему виной погода. С 8 апреля на омских трассах ограничат движение большегрузов

Posted 5 апреля, 04:42
Published 5 апреля, 04:42
Modified 5 апреля, 04:49
Updated 5 апреля, 04:49
В пресс-службе омского Минтранса предупредили, что с 8 апреля по 7 мая из-за погодных условий фуры свыше 10 тонн не смогут передвигаться по региональным и межмуниципальным дорогам.
Движение будет прекращено на следующих трассах:
При этом ограничения не распространяются на следующие перевозки:
Специалисты УДХБ установят в течение суток временные дорожные знаки, а также демонтируют их после окончания периода.