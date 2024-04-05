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Posted 5 апреля, 04:42

Published 5 апреля, 04:42

Modified 5 апреля, 04:49

Updated 5 апреля, 04:49

иллюстрация

Всему виной погода. С 8 апреля на омских трассах ограничат движение большегрузов

5 апреля 2024, 04:42
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области большегрузам ограничат движение из-за весенней погоды

В Минтрансе уточнили, что движение будет ограничено из-за процесса оттаивания дорожной одежды и для сохранности автодорог в весенний период.

В пресс-службе омского Минтранса предупредили, что с 8 апреля по 7 мая из-за погодных условий фуры свыше 10 тонн не смогут передвигаться по региональным и межмуниципальным дорогам.

Движение будет прекращено на следующих трассах:

ограничения движенияограничения движения
ограничения движения
Фото: Город55

При этом ограничения не распространяются на следующие перевозки:

  • международные перевозки грузов;
  • пассажирские перевозки автобусами;
  • перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
  • транспортные средства федеральных органов исполнительной власти.

Специалисты УДХБ установят в течение суток временные дорожные знаки, а также демонтируют их после окончания периода.

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#Транспорт#Дороги#Омск#Омская область#Новости#Ограничения
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