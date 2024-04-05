В день мусульманского праздника Ураза-Байрам перекроют некоторые улицы Омска

Posted 5 апреля, 13:18
Published 5 апреля, 13:18
Modified 5 апреля, 13:21
Updated 5 апреля, 13:21
О перекрытии дорог в день мусульманского праздника Ураза-Байрам сообщил мэр города Сергей Шелест. Во время богослужения, которое состоится 10 апреля в Соборной мечети, проезд будет запрещен на улицах 19-я и 20-я Линия, на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Время ограничения — с 6:00 до 10:00.
Кроме того, в этот же день, с 5:30 до 10:00, нельзя будет парковать автомобили на перекрытой местности. Объехать участок можно по улицам 10 лет Октября, Лермонтова и 25-я Линия.