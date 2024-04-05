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Posted 5 апреля, 13:18

Published 5 апреля, 13:18

Modified 5 апреля, 13:21

Updated 5 апреля, 13:21

В мусульманский праздник Ураза-Байрам в Омске перекроют некоторые улицы

В день мусульманского праздника Ураза-Байрам перекроют некоторые улицы Омска

5 апреля 2024, 13:18
Фото: 1MI

В мусульманский праздник Ураза-Байрам в Омске перекроют некоторые улицы

10 апреля во время богослужения в Соборной мечети проезд будет запрещен на участке от улицы Лермонтова до 10 лет Октября.

О перекрытии дорог в день мусульманского праздника Ураза-Байрам сообщил мэр города Сергей Шелест. Во время богослужения, которое состоится 10 апреля в Соборной мечети, проезд будет запрещен на улицах 19-я и 20-я Линия, на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Время ограничения — с 6:00 до 10:00.

Кроме того, в этот же день, с 5:30 до 10:00, нельзя будет парковать автомобили на перекрытой местности. Объехать участок можно по улицам 10 лет Октября, Лермонтова и 25-я Линия.

Фото: Мэр Омска Сергей Шелест
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