В день мусульманского праздника Ураза-Байрам перекроют некоторые улицы Омска

О перекрытии дорог в день мусульманского праздника Ураза-Байрам сообщил мэр города Сергей Шелест. Во время богослужения, которое состоится 10 апреля в Соборной мечети, проезд будет запрещен на улицах 19-я и 20-я Линия, на участке от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября. Время ограничения — с 6:00 до 10:00.