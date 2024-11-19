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Мусульмане

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Новый статус: Омск на день станет центром духовного единения мусульман
23 ноября Омск станет центром духовного единения мусульман Сибири и Казахстана.
19 ноября, 03:25
В России планируют запретить мусульманкам носить никабы. Что об этом думают в Омске
3 июня, 07:58
В день мусульманского праздника Ураза-Байрам перекроют некоторые улицы Омска
5 апреля, 13:18
В Омской области открылась межконфессиональная конференция
Мероприятие будет проходить в течение двух дней.
26 января, 11:21
2023
Умер имам-хатыб омской мечети Хаир-Ихсан Жаксылык Оспанов
Два года назад он перенес коронавирус, и после этого так и не смог оправиться от болезни.
15 апреля 2023, 11:42
Помощь из Дубая. Мусульманам Омска передали теплые вещи из Арабских Эмиратов
Посылки получили малоимущие семьи в преддверии месяца Рамадан.
4 апреля 2023, 09:45

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