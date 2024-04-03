Застревают машины. Омичи пожаловались на грязь и размытый асфальт в Нефтяниках

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Жители сразу нескольких переулков — Строителей, Школьного и Энергетиков заявили о чудовищном состоянии дороги возле своих домов: весеннее тепло принесло к дворам омичей непролазную слякоть — как сообщает ГТРК «Иртыш», застревают даже грузовики, а эвакуаторы, «почувствовав» спрос на услуги, далеко не уезжают.
По словам местных жителей, все три дороги толстым слоем покрывает грунт и глина, а передвигаться на автомобиле очень трудно. Причем жители переулков утверждают, что ранее у них даже был асфальт, а все проблемы начались во время работ по газификации домовладений.
Как рассказали корреспонденту ГТРК «Иртыш» в ОА «Омскоблгаз», компания вела работы всю зиму вплоть до марта. «Вернуть» асфальт в ближайшее время невозможно — необходимо дождаться просушки и усадки грунта, поэтому к работам приступят к концу мая. Кроме того, в «Омскоблгазе» подчеркнули, что вопрос дорожного покрытия в переулках контролирует и городская администрация.