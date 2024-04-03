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иллюстрация

Застревают машины. Омичи пожаловались на грязь и размытый асфальт в Нефтяниках

3 апреля 2024, 08:29
Фото: 1MI
иллюстрация

Жители Омских нефтяников пожаловались на непроходимую грязь

Сразу несколько переулков в районе поселка Нефтяников тонут в глубокой грязи: ее не могут преодолеть даже грузовики.

Жители сразу нескольких переулков — Строителей, Школьного и Энергетиков заявили о чудовищном состоянии дороги возле своих домов: весеннее тепло принесло к дворам омичей непролазную слякоть — как сообщает ГТРК «Иртыш», застревают даже грузовики, а эвакуаторы, «почувствовав» спрос на услуги, далеко не уезжают.

По словам местных жителей, все три дороги толстым слоем покрывает грунт и глина, а передвигаться на автомобиле очень трудно. Причем жители переулков утверждают, что ранее у них даже был асфальт, а все проблемы начались во время работ по газификации домовладений.

Как рассказали корреспонденту ГТРК «Иртыш» в ОА «Омскоблгаз», компания вела работы всю зиму вплоть до марта. «Вернуть» асфальт в ближайшее время невозможно — необходимо дождаться просушки и усадки грунта, поэтому к работам приступят к концу мая. Кроме того, в «Омскоблгазе» подчеркнули, что вопрос дорожного покрытия в переулках контролирует и городская администрация.

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#Транспорт#Дороги#Омск#Автомобиль#Асфальт#Грязь#Май#Нефтяники#Грузовики#Грунт#Городская администрация#Илья Скобин
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