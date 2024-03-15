«Революционное изобретение». В Омске асфальт решили положить прямо на снег

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В микрорайоне Порт-Артур омичи заметили необычный способ покрытия дороги — асфальт положили прямо на снег. Фотографии участка появились в городском паблике «Омск Live».
«В Порт-Артуре появилось революционное изобретение омских ученых — наноасфальт» — написал автор публикации.
В комментариях к записи мнения горожан разделились: одни считают, что такой способ покрытия дороги убережет машину от попадания в ямы, другие же уверены, что подобное покрытие — пустая трата денег и делает только хуже.
Напомним, что недавно мэр города Сергей Шелест рассказал о состоянии городских улиц в период сильных перепадов температуры. Мэр отметил, что на многих участках уже ведутся восстановительные работы.