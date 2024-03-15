Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В омском Порт-Артуре асфальт решили положить прямо на снег

«Революционное изобретение». В Омске асфальт решили положить прямо на снег

15 марта 2024, 13:17
Фото: 1MI

В омском Порт-Артуре асфальт решили положить прямо на снег

Необычный способ покрытия омичи заметили на одной из дорог в Ленинском округе.

В микрорайоне Порт-Артур омичи заметили необычный способ покрытия дороги — асфальт положили прямо на снег. Фотографии участка появились в городском паблике «Омск Live».

«В Порт-Артуре появилось революционное изобретение омских ученых — наноасфальт» — написал автор публикации.

В комментариях к записи мнения горожан разделились: одни считают, что такой способ покрытия дороги убережет машину от попадания в ямы, другие же уверены, что подобное покрытие — пустая трата денег и делает только хуже.

Фото: Скриншот паблика «Омск Live»

Напомним, что недавно мэр города Сергей Шелест рассказал о состоянии городских улиц в период сильных перепадов температуры. Мэр отметил, что на многих участках уже ведутся восстановительные работы.

Асфальт под угрозой. Шелест сообщил, какие улицы пострадали от перепадов температуры
Узнать подробнее
#Дороги#Омск#Омская область#Асфальт#Укладка асфальта#Новости#Дорога#Асфальтирование#Анастасия Баянова#Омские дороги
Подпишитесь
Он пытается. Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет в Омск на следующей неделе
Сегодня, 11:02
Сюрприз на выходные. По Омской области ударит циклон с дождем и сильным ветром
Сегодня, 09:25
В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
Сегодня, 07:50
Цирроз печени и онкология. Омской области выделили 260 млн на борьбу с гепатитом С
Сегодня, 03:01
Для рабочих омской ТЭЦ закупят автоматы с газированной водой на 1 млн рублей
Сегодня, 01:01
Высадили 13 тысяч деревьев, срубили 2 тысячи: в ДГХ отчитались об озеленении за год
Сегодня, 11:42