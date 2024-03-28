Снос проблемной гимназии, оттепель в подъезде и кресло за 2 миллиона. Омск сегодня

Гимназию, которая была построена с многочисленными ошибками, начали сносить. В пресс-службе омской мэрии подтвердили, что подрядчик уже приступил к демонтажным работам, предусмотренным проектом. Департамент строительства планирует завершить первый этап ремонта здания к концу августа текущего года, полное окончание работ же произойдет только в 2025 году.