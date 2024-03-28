Снос проблемной гимназии, оттепель в подъезде и кресло за 2 миллиона. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Новость №1. В Омске начали сносить аварийное здание гимназии №88 в рамках капремонта
Гимназию, которая была построена с многочисленными ошибками, начали сносить. В пресс-службе омской мэрии подтвердили, что подрядчик уже приступил к демонтажным работам, предусмотренным проектом. Департамент строительства планирует завершить первый этап ремонта здания к концу августа текущего года, полное окончание работ же произойдет только в 2025 году.
Новость №2. После потепления подъезд омской пятиэтажки затопило растаявшим снегом
В редакцию Города55 обратились жители дома №40А на проспекте Мира в Нефтяниках, их подъезд затопило талыми водами. Из-за большого количества воды, жильцам приходится класть деревянные настилы и передвигаться по ним. Омичи отмечают, что управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов и не устраняет проблему.
Новость №3. В Омске продают необычное кресло в виде дракона за крупную сумму
В Омске на сайте «Авито» появилось интересное объявление. Кузница, расположенная в Москве, выставила на продажу кованое кресло в виде дракона. Его цена составляет 1,75 млн рублей, а высота более 2,5 метров. Представитель кузницы Сергей сообщил корреспонденту Города55, что кресло находится в Москве, но доставить товар в любой регион можно согласно расценкам транспортных компаний.