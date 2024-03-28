Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Иллюстрация

Снос проблемной гимназии, оттепель в подъезде и кресло за 2 миллиона. Омск сегодня

28 марта 2024, 14:06
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске начали сносить аварийное здание гимназии №88 в рамках капремонта

Гимназию, которая была построена с многочисленными ошибками, начали сносить. В пресс-службе омской мэрии подтвердили, что подрядчик уже приступил к демонтажным работам, предусмотренным проектом. Департамент строительства планирует завершить первый этап ремонта здания к концу августа текущего года, полное окончание работ же произойдет только в 2025 году.

Капремонт проблемной омской гимназии №88 подорожал до 381 млн рублей
Узнать подробнее

Новость №2. После потепления подъезд омской пятиэтажки затопило растаявшим снегом

В редакцию Города55 обратились жители дома №40А на проспекте Мира в Нефтяниках, их подъезд затопило талыми водами. Из-за большого количества воды, жильцам приходится класть деревянные настилы и передвигаться по ним. Омичи отмечают, что управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов и не устраняет проблему.

«Мы не одни такие». Растаявший снег затопил подъезд дома в омских Нефтяниках
Узнать подробнее

Новость №3. В Омске продают необычное кресло в виде дракона за крупную сумму

В Омске на сайте «Авито» появилось интересное объявление. Кузница, расположенная в Москве, выставила на продажу кованое кресло в виде дракона. Его цена составляет 1,75 млн рублей, а высота более 2,5 метров. Представитель кузницы Сергей сообщил корреспонденту Города55, что кресло находится в Москве, но доставить товар в любой регион можно согласно расценкам транспортных компаний.

Дракон от пола до потолка. В Омске продают необычное кресло почти за 2 млн
Узнать подробнее
#Снег#Омск#Омская область#Капремонт#Капитальный ремонт#Снос#Снос зданий#Новости#Гимназия#Итоги дня#Оттепель#Авито#Вывоз снега#Затопления#Затопление#Мокрый снег#Аварийное здание#Анастасия Баянова#Аварийное#Снос здания#Таяние снега#Кресла#Кресло#Дракон#Снесли
Подпишитесь
Процесс запущен. В Омске начали сносить аварийную гимназию №88
Сегодня, 03:26
Психологическая травля. Омичам покажут триллер о подростковом буллинге «Лисьи огни»
Сегодня, 06:05
Госэкспертиза пройдена. Золотов подготовил проект детсада для омского ЖК «Новый Амур»
Сегодня, 03:48
Всему виной электроприбор. При пожаре в омском селе Ивановка погибла семейная пара
Сегодня, 06:04
Новые «сюрпризы» и режим НМУ. Омичам рассказали, к чему готовиться на этой неделе
Сегодня, 08:03
Дело — труба. Как создавался, приватизировался и постепенно разрушался ОмскВодоканал
Сегодня, 07:54
"