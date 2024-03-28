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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

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Дракон от пола до потолка. В Омске продают необычное кресло почти за 2 млн

28 марта 2024, 10:20
Фото: Авито
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В Омске продают необычное кресло в виде дракона почти за 2 млн рублей

Высота предмета интерьера составляет 2,6 метра. Есть нюанс: кресло необходимо будет привезти из Москвы.

В Омске на сайте «Авито» продают кованое кресло в виде дракона. Цена необычного предмета интерьера составляет 1,75 млн рублей. Кресло высотой 2,6 метра изготовила кузница, расположенная в Москве.

«Кресло для каминного зала „Дракон“. Авторская работа самой высокой категории сложности. Идеально подойдет для оформления авторского ресторана и каминного зала в загородном доме. Обивка сиденья — натуральная кожа», — говорится в объявлении.
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Фото: Авито

Представитель кузницы Сергей сообщил корреспонденту Города55, что кресло находится в Москве, но доставить товар в любой регион можно согласно расценкам транспортных компаний. Предприниматель признался, что много раз бывал в Омске и хотел бы открыть в нашем городе филиал.

«С удовольствием бы открыл. Но только не в Старом Кировске. А где-нибудь в районе СКК, поближе к центру. Омск — хороший город. У меня друзья там живут», — поделился бизнесмен.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 5 тысяч продают газету 2004 года, посвященную триумфу «Авангарда».

Безумие и сигара Бардина. В Омске продают газету о триумфе «Авангарда» 2004 года
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#Омск#Развлечения#Мебель#Продажа мебели#Евгений Игишев#Кресло#Дракон
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