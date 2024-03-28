Дракон от пола до потолка. В Омске продают необычное кресло почти за 2 млн

Представитель кузницы Сергей сообщил корреспонденту Города55, что кресло находится в Москве, но доставить товар в любой регион можно согласно расценкам транспортных компаний. Предприниматель признался, что много раз бывал в Омске и хотел бы открыть в нашем городе филиал.