«Мы не одни такие». Растаявший снег затопил подъезд дома в омских Нефтяниках

В редакцию Города55 обратились жители дома №40А на проспекте Мира в Нефтяниках. Они рассказали, что после потепления и начала оттепели их подъезд затопило талыми водами. Жидкости настолько много, что жильцам приходится класть деревянные настилы и передвигаться по ним.