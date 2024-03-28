«Мы не одни такие». Растаявший снег затопил подъезд дома в омских Нефтяниках

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В редакцию Города55 обратились жители дома №40А на проспекте Мира в Нефтяниках. Они рассказали, что после потепления и начала оттепели их подъезд затопило талыми водами. Жидкости настолько много, что жильцам приходится класть деревянные настилы и передвигаться по ним.
Местные отмечают, что управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов и не устраняет проблему, что создает значительные неудобства.
«Вот такая проблема возле нашего дома на проспекте Мира, 40/А. Управляющей компании некогда, ведь мы не одни такие», — написала омичка Ирина.
Напомним, что за эту зиму департамент контроля выдал почти 700 предписаний хозяйствующим субъектам за нарушение правил уборки территорий от снега. Одно из нарушений зафиксировали в районе дома № 17 на улице Труда, там образовалось скопление снега и наледи. За ситуацией продолжают следить специалисты администрации.