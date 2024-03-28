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«Мы не одни такие». Растаявший снег затопил подъезд дома в омских Нефтяниках

28 марта 2024, 11:52
Фото: Изображение Midjourney
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Растаявший снег затопил подъезд пятиэтажки в омских Нефтяниках

В подъезд дома на проспекте Мира проникает обилие воды, по словам местных, управляющая компания на эту проблему не обращает внимания.

В редакцию Города55 обратились жители дома №40А на проспекте Мира в Нефтяниках. Они рассказали, что после потепления и начала оттепели их подъезд затопило талыми водами. Жидкости настолько много, что жильцам приходится класть деревянные настилы и передвигаться по ним.

Местные отмечают, что управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов и не устраняет проблему, что создает значительные неудобства.

«Вот такая проблема возле нашего дома на проспекте Мира, 40/А. Управляющей компании некогда, ведь мы не одни такие», — написала омичка Ирина.
Видео: Предоставлено Городу55

Напомним, что за эту зиму департамент контроля выдал почти 700 предписаний хозяйствующим субъектам за нарушение правил уборки территорий от снега. Одно из нарушений зафиксировали в районе дома № 17 на улице Труда, там образовалось скопление снега и наледи. За ситуацией продолжают следить специалисты администрации.

Омским хозсубъектам выдали почти 700 предписаний из-за плохого содержания территорий
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#Видео#Управляющие компании#УК#Омск#Омская область#Жалобы#Управляющая компания#Новости#Жалоба#Затопления#Затопление#Анастасия Баянова
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