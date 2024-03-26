Дмитрий Ушаков сам себя исключил из экспортного совета при губернаторе

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
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Updated Сегодня, 09:13
Исполняющий обязанности губернатора Омской области Дмитрий Ушаков подписал сегодня, 26 марта, очередной указ. Этот документ вносит изменения в состав экспортного совета при губернаторе. В совете появляются новые члены: Рустам Мингазов (первый заместитель председателя облправительства), Иван Кротт (министр образования и заместитель председателя), Артем Наркевич (министр здравоохранения), Игорь Знаменских (председатель совета директоров ОАО «Сладонеж»).
— Исключить Корчагину Екатерину Витальевну, Маевского Дмитрия Павловича, Ушакова Дмитрия Владимировича, — гласит последний пункт указа.
Таким образом, Ушаков исключил из экспортного совета себя самого (его сменил другой первый заместитель Хоценко, Мингазов), а также бывшего ректора ОмГТУ, ставшего фигурантом уголовного дела, и бывшего директора «Сладонежа» (Корчагину сменил Знаменских).
Экспортный совет был создан в сентябре 2021 года. Его официальная задача — способствовать «комплексному развитию системы поддержки экспорта, а также формированию механизмов по созданию благоприятных условий для развития экспортной деятельности на территории Омской области, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства».