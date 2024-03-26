Дмитрий Ушаков сам себя исключил из экспортного совета при губернаторе

Экспортный совет был создан в сентябре 2021 года. Его официальная задача — способствовать «комплексному развитию системы поддержки экспорта, а также формированию механизмов по созданию благоприятных условий для развития экспортной деятельности на территории Омской области, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства».