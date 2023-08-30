В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ

16 февраля 2018 года в вузе согласовали фиктивное открытие внутренней научно-исследовательской работы по теме «Разработка и формирование системы языковой социокультурной адаптации иностранных мигрантов на территории Омской области». Приказ об открытии НИР Косых издал без обсуждения на заседании научно-технического совета. Руководил научной группой как раз Маевский, который на тот момент занимал должность первого проректора. Из централизованного фонда ОмГТУ на научно-исследовательскую работу выделили 2,7 млн рублей. В эту сумму входили средства на выплату зарплаты научным сотрудникам, командировки и социальное страхование.