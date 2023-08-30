В Омске Дмитрия Маевского сняли с должности ректора ОмГТУ

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Городу55 стало известно, что в Минобрнауки РФ расторг трудовой договор с ректором Омского технического университета Дмитрием Маевским. Соответствующий приказ о расторжении трудовых отношений 29 августа 2023 года подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Официальный повод для увольнения — прекращение допуска руководителя к государственной тайне.
В пресс-службе ОмГТУ не смогли оперативно прокомментировать кадровое решение федерального министерства и попросили прислать официальное письмо на почту вуза.
Напомним, что в июле на Дмитрия Маевского завели уголовное дело из-за фиктивной научной работы. Возможно, именно это и стало поводом для увольнения. 8 августа зампрокурора Омской области Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение в отношении четырех сотрудников ОмГТУ, среди который Дмитрий Маевский и бывший ректор университета Анатолий Косых (в настоящее время он руководит кафедрой «Радиотехнические устройства и системы диагностики»). В прошлом году их деятельность раскрыли сотрудники УФСБ России по Омской области.
16 февраля 2018 года в вузе согласовали фиктивное открытие внутренней научно-исследовательской работы по теме «Разработка и формирование системы языковой социокультурной адаптации иностранных мигрантов на территории Омской области». Приказ об открытии НИР Косых издал без обсуждения на заседании научно-технического совета. Руководил научной группой как раз Маевский, который на тот момент занимал должность первого проректора. Из централизованного фонда ОмГТУ на научно-исследовательскую работу выделили 2,7 млн рублей. В эту сумму входили средства на выплату зарплаты научным сотрудникам, командировки и социальное страхование.
В итоге обвиняемые получили и разделили между собой 1,8 млн рублей. Дело будет рассматривать Первомайский районный суд.
Дмитрия Маевского назначили ректором технического университета 5 сентября 2022 года. В вузе он работает с 2016 года, сначала возглавлял Университет дизайна и технологий (бывший ОГИС), в марте 2021-го стал и. о. ректора ОмГТУ.