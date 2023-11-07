Больше забот. Дмитрий Ушаков будет отвечать за работу всех замов омского губернатора

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков теперь возьмет на себя больше ответственности. Губернатор подписал соответствующий указ. Ранее чиновник контролировал несколько ведомств.
Ушаков и дальше продолжит следить за работой министерств экономики, сельского хозяйства, природы, промышленности, а также координировать работу РЭК. Однако к этому ему добавили задачу курировать всех заместителей губернатора и руководителей органов исполнительной власти региона.
До этого первому зампреду поручили заниматься развитием севера Омской области. В этом же указе конкретно прописано, что Ушаков будет пристально следить за решением проблем Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.
Напомним, что 43-летний Ушаков остался в команде нового губернатора Виталия Хоценко. Вообще же, он работал с предыдущим составом правительства, когда регионом руководил Александр Бурков. Пост первого заместителя губернатора чиновник занимает с зимы 2021 года.