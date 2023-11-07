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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

иллюстрация

Больше забот. Дмитрий Ушаков будет отвечать за работу всех замов омского губернатора

7 ноября 2023, 12:22
Фото: Город55
иллюстрация

Дмитрий Ушаков будет отвечать за работу всех замов омского губернатора

Помимо этого чиновник должен успевать следить за экономической ситуацией в северных муниципальных районах, контролировать министерства и РЭК.

Первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков теперь возьмет на себя больше ответственности. Губернатор подписал соответствующий указ. Ранее чиновник контролировал несколько ведомств.

Ушаков и дальше продолжит следить за работой министерств экономики, сельского хозяйства, природы, промышленности, а также координировать работу РЭК. Однако к этому ему добавили задачу курировать всех заместителей губернатора и руководителей органов исполнительной власти региона.

До этого первому зампреду поручили заниматься развитием севера Омской области. В этом же указе конкретно прописано, что Ушаков будет пристально следить за решением проблем Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.

Напомним, что 43-летний Ушаков остался в команде нового губернатора Виталия Хоценко. Вообще же, он работал с предыдущим составом правительства, когда регионом руководил Александр Бурков. Пост первого заместителя губернатора чиновник занимает с зимы 2021 года.

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#Политика#Омск#Омская область#Новости#Указ#Дмитрий Ушаков#Министерство#Алина Ясинская
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