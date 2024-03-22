Катайтесь в другом месте. В Омске на Левобережье изменится схема маршрута № 96

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
В городском департаменте транспорта рассказали о том, что с конца этой недели один из автобусов будет работать иначе. Речь идет про маршрут № 96 (Омский нефтеперерабатывающий завод → Крупской).
Изменения вступят в силу 24 марта. Они связаны с тем, что на Левом берегу перекрывают перекресток улиц Степанца и 70 лет Октября. Это нужно, чтобы продолжить реконструкцию бульвара Архитекторов. Напомним, что на том участке больше не будет курсировать общественный транспорт. С этого воскресенья 18 маршрутов начнут двигаться по измененным схемам, пока участок Степанца и 70 лет Октября вновь не откроют (5 декабря).
Собственно, это касается и автобуса № 96. Он будет поворачивать на Восточную, после чего двигаться по Перелета и Степанца. Далее транспорт повернет налево у дома № 2 по Степанца и доедет до конечной «ЖК „Кристалл“. В обратную сторону 96-й двинется по Комарова, потом завернет на Перелета, остановится на „Студенческой“ и поедет по утвержденной схеме.
На маршруте будет работать пять средних автобусов. В рабочие дни интервал между ними составит 21 минуту.