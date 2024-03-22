Катайтесь в другом месте. В Омске на Левобережье изменится схема маршрута № 96

Изменения вступят в силу 24 марта. Они связаны с тем, что на Левом берегу перекрывают перекресток улиц Степанца и 70 лет Октября. Это нужно, чтобы продолжить реконструкцию бульвара Архитекторов. Напомним, что на том участке больше не будет курсировать общественный транспорт. С этого воскресенья 18 маршрутов начнут двигаться по измененным схемам, пока участок Степанца и 70 лет Октября вновь не откроют (5 декабря).