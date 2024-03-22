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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

иллюстрация

Катайтесь в другом месте. В Омске на Левобережье изменится схема маршрута № 96

22 марта 2024, 07:54
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на Левобережье изменится схема маршрута № 96

В администрации города подробно рассказали, как именно будет с ближайшего воскресенья двигаться этот автобус.

В городском департаменте транспорта рассказали о том, что с конца этой недели один из автобусов будет работать иначе. Речь идет про маршрут № 96 (Омский нефтеперерабатывающий завод → Крупской).

Изменения вступят в силу 24 марта. Они связаны с тем, что на Левом берегу перекрывают перекресток улиц Степанца и 70 лет Октября. Это нужно, чтобы продолжить реконструкцию бульвара Архитекторов. Напомним, что на том участке больше не будет курсировать общественный транспорт. С этого воскресенья 18 маршрутов начнут двигаться по измененным схемам, пока участок Степанца и 70 лет Октября вновь не откроют (5 декабря).

Собственно, это касается и автобуса № 96. Он будет поворачивать на Восточную, после чего двигаться по Перелета и Степанца. Далее транспорт повернет налево у дома № 2 по Степанца и доедет до конечной «ЖК „Кристалл“. В обратную сторону 96-й двинется по Комарова, потом завернет на Перелета, остановится на „Студенческой“ и поедет по утвержденной схеме.

На маршруте будет работать пять средних автобусов. В рабочие дни интервал между ними составит 21 минуту.

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