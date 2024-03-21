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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

иллюстрация

Пассажирская услада. В Омске откроют новый автобусный маршрут для жителей Левобережья

21 марта 2024, 07:39
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске откроют новый автобусный маршрут для жителей Левобережья

Он будет ездить по укороченной схеме основного маршрута, который работает между центром и Левым берегом.

Стало известно, что в Омске запустят новый автобусный маршрут — № 28. Его проводят между Левым берегом и центральной частью города. Первые пассажирские перевозки будут уже на этой неделе.

На новый маршрут поставят автобусы большого класса. Они будут двигаться от конечной остановки «Поворотная» до остановки «Площадь Победы». В департаменте транспорта отметили, что по сути 28-й будет ездить по тем улицам, которые частично охватывает популярный у жителей Левобережья 24-й. Новый маршрут собираются пустить по укороченным рейсам последнего.

На нем будут работать пять муниципальных автобусов в будние дни и три штуки будут ставить в выходные и праздники. Маршрут № 28 начнется действовать в областном центре с воскресенья, 24 марта.

Кстати, на дорогах Омска можно видеть автобусы иностранного производства. Так, недавно на маршрут № 89 пустили китайский общественный автомобиль. Перевозчик прокомментировал это событие, сказав, что оценивать эффективность работы автотехники из Поднебесья пока рановато.

Из Поднебесья. В Омске на маршрут № 89 поставили китайский автобус
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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Маршрут#Алина Ясинская
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