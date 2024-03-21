Пассажирская услада. В Омске откроют новый автобусный маршрут для жителей Левобережья

На новый маршрут поставят автобусы большого класса. Они будут двигаться от конечной остановки «Поворотная» до остановки «Площадь Победы». В департаменте транспорта отметили, что по сути 28-й будет ездить по тем улицам, которые частично охватывает популярный у жителей Левобережья 24-й. Новый маршрут собираются пустить по укороченным рейсам последнего.