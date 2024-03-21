Пассажирская услада. В Омске откроют новый автобусный маршрут для жителей Левобережья

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Стало известно, что в Омске запустят новый автобусный маршрут — № 28. Его проводят между Левым берегом и центральной частью города. Первые пассажирские перевозки будут уже на этой неделе.
На новый маршрут поставят автобусы большого класса. Они будут двигаться от конечной остановки «Поворотная» до остановки «Площадь Победы». В департаменте транспорта отметили, что по сути 28-й будет ездить по тем улицам, которые частично охватывает популярный у жителей Левобережья 24-й. Новый маршрут собираются пустить по укороченным рейсам последнего.
На нем будут работать пять муниципальных автобусов в будние дни и три штуки будут ставить в выходные и праздники. Маршрут № 28 начнется действовать в областном центре с воскресенья, 24 марта.
Кстати, на дорогах Омска можно видеть автобусы иностранного производства. Так, недавно на маршрут № 89 пустили китайский общественный автомобиль. Перевозчик прокомментировал это событие, сказав, что оценивать эффективность работы автотехники из Поднебесья пока рановато.