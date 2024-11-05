Заключение

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2024
Экс-майора полиции Гайдамака признали виновным в смертельной аварии: что произошло
5 ноября, 09:53
В Омской области помиловали женщину, совершившую преступление по неосторожности
Всего ходатайств было пять, в их рассмотрении принимала участие уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.
20 марта, 09:18
«В неизвестном направлении». Политика Владимира Кара-Мурзу* перевели из омской ИК-6
30 января, 11:32
2023
Омские заключенные вырастили 30 тонн капусты по госконтракту
Контракт на заключен между УФСИН России по Омской области и исправительной колонией №8.
7 октября 2023, 09:55
Разбой и угрозы коту. Жителю Омской области угрожали ножом в собственном доме
Машину у мужчины выманили под ложными предлогами и угрозами физической расправы.
17 марта 2023, 08:22
2022
«Трое из ларца». Из СИЗО могут отпустить гендиректора омского «Нефтегазстроймонтажа»
17 декабря 2022, 07:48
Выстреливший в подростка омич отправится под стражу на время следствия
Стрелок отправится под стражу на 2 месяца. Раскрыли интересные детали жизни 52-летнего омича, который ночью выстрелил в подростка.
1 ноября 2022, 08:25
«Левобережный маньяк» из Омска дошел до новосибирского суда ради освобождения из СИЗО
Омич добивается освобождения из-под стражи, несмотря на серьезную статью.
9 августа 2022, 13:30

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