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Заключенные уфсин

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«Не дай бог никому там побывать»: рейтинг исправительных колоний Омской области
9 октября, 03:53
В Омской области помиловали женщину, совершившую преступление по неосторожности
Всего ходатайств было пять, в их рассмотрении принимала участие уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.
20 марта, 09:18
Дамы прекрасны везде. В Омске выбрали самых красивых и талантливых осужденных
Для заключенных женщин проводят конкурс, участницами которого становятся осужденные по всей России.
2 февраля, 12:52
2023
Сохраняйте спокойствие. Для омских заключенных проведут антитеррористическое учение
Его главная цель — повысить навыки руководства в моменты угрозы.
15 ноября 2023, 11:08
2022
С расчетом на будущее. Омские заключенные стали выращивать для себя еду
Овощи будут использовать для питания спецконтингента.
16 августа 2022, 11:34

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