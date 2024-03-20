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Омские заключенные

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В Омской области помиловали женщину, совершившую преступление по неосторожности
Всего ходатайств было пять, в их рассмотрении принимала участие уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.
20 марта, 09:18
2023
Сохраняйте спокойствие. Для омских заключенных проведут антитеррористическое учение
Его главная цель — повысить навыки руководства в моменты угрозы.
15 ноября 2023, 11:08
Омских заключенных отправят отбывать наказание в парк имени 30-летия ВЛКСМ
Администрация города все-таки внесла парк культуры и отдыха в список мест для исправительных работ заключенных
28 июля 2023, 13:57
Омские заключенные перестали отправляться в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер»
Евгений Пригожин ответил на запрос информагентства. Новых наборов не предвидится.
9 февраля 2023, 08:44
2022
Неукротимого омского заключенного перевели из колонии в тюрьму
Осужденный нарушил порядок около 400 раз.
1 ноября 2022, 13:34

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