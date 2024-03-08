Отпустят к детям. Президент РФ Путин помиловал 52 заключенных женщин в честь 8 Марта

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Президент Российской Федерации Владимир Путин постановил помиловать нескольких женщин в честь 8 Марта. Он подписал указ, который был опубликован на сайте Кремля.
Глава государства распорядился, чтобы были помилованы те, у кого есть несовершеннолетние дети. Также выпустят на свободу беременных женщин и тех, кто имеет родственные связи с участниками СВО.
В документе уточняется, что президент опирался на принцип гуманности, когда принимал соответствующее решение. В общей сложности он решил помиловать 52 осужденных в честь Международного женского дня.
Перед этим, в преддверии 2024 года, с Путиным встречалась член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она, собственно, и попросила помиловать женщин.