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иллюстрация

Отпустят к детям. Президент РФ Путин помиловал 52 заключенных женщин в честь 8 Марта

8 марта 2024, 09:30
Фото: Город55
иллюстрация

Президент РФ Путин помиловал 52 заключенных женщин в честь 8 Марта

Российский лидер подписал соответствующий указ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин постановил помиловать нескольких женщин в честь 8 Марта. Он подписал указ, который был опубликован на сайте Кремля.

Глава государства распорядился, чтобы были помилованы те, у кого есть несовершеннолетние дети. Также выпустят на свободу беременных женщин и тех, кто имеет родственные связи с участниками СВО.

В документе уточняется, что президент опирался на принцип гуманности, когда принимал соответствующее решение. В общей сложности он решил помиловать 52 осужденных в честь Международного женского дня.

Перед этим, в преддверии 2024 года, с Путиным встречалась член Совета по правам человека Ева Меркачева. Она, собственно, и попросила помиловать женщин.

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#Политика#Общество#Происшествия#Омская область#Заключенные#Владимир Путин#Россия#Указ президента#Новости#Указ#Осужденные#Алина Ясинская#Международный женской день#Помилование
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