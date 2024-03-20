Профессиональные хоккеисты провели мастер-классы для юных омичей

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
Бывший хоккеист «Авангарда», чемпион России 2004 года Константин Баранов и двукратный чемпион МХЛ, тренер академии Сергей Завгородний провели серию хоккейных мастер-классов для участников любительских команд в возрасте 11-13 лет. Под руководством профессиональных игроков ребята изучили базовые техники нападения и защиты.
Уроки спортивного мастерства для участников проводятся в рамках проекта «Хоккей для всех». Он реализуется Омской федерацией хоккея при содействии областного минспорта в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Наше предприятие включило проект „Хоккей для всех“ в программу социальных инвестиций. Идея проекта — дать возможность заниматься любимым видом спорта совершенно разным омичам, от детей до женщин, кажется нам важной. Ведь именно массовый спорт является показателем здорового образа жизни жителей Омска», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Мастер-классы на базе хоккейной академии «Авангард» для участников проекта проводятся уже второй год подряд.
«Благодаря Омскому НПЗ наш проект по развитию массового хоккея в регионе второй год живет и прогрессирует. Приходят новые участники, расширяется география, появляются новые направления — такие, например, как фиджитал-хоккей. Предприятие зарекомендовало себя как надежный партнер, который с готовностью откликается на наши идеи и эффективно поддерживает региональный спорт», — рассказал президент омской федерации хоккея Михаил Лавриков.
Всего на занятиях в академии «Авангарда» побывало более 40 юных хоккеистов-любителей. Занятия позволяют ребятам отработать важные навыки и подготовиться к матчам в рамках регионального детского первенства им. Евгения Хацея.