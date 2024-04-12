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Зарплаты чиновников

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Апрель
Потолок в 355 тысяч: стала известна зарплата директоров омских театров
Театр — место не только для одухотворения, но денежное место. Но все-таки какая зарплата у работников культуры? Об этом пишет Город55.
12 апреля, 07:48
Март
Как десять зарплат омичей. Директору ПП №8 стали платить до 306 тысяч в месяц
Стало также известно, сколько получают другие чиновники, работающие под руководством дептранса.
20 марта, 09:58
За качество дорог. Экс-глава омского УДХБ Зурнаджан получала больше 200 тысяч в месяц
12 марта, 10:33
Январь
Пойдут в резерв. Омскому минимущества потребовались специалисты на оклад в 14 тысяч
Зарплата будет состоять из надбавок и премий, так что госслужащие могут зарабатывать до 45 тыс рублей в месяц.
24 января, 06:35
Ноябрь 2023
Стали еще выше. В Омской области существенно увеличились зарплаты чиновников
12 ноября 2023, 04:43
Июль 2023
Депутаты, чиновники и менеджеры. Чьи зарплаты омичи считают неоправданно высокими
Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг самых переоцененных сфер деятельности по мнению омичей.
25 июля 2023, 14:01

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