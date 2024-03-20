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Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В мэрию Омска требуются специалисты и начальники на зарплату до 59 тысяч

В мэрию Омска требуются специалисты и начальники на зарплату до 59 тысяч

20 марта 2024, 04:37
Фото: Город55
Вакансии открыты в департаментах финансов и образования, а также в администрации Октябрьского округа.

В администрации Омска сегодня, 20 марта, разместили свежие вакансии для государственных служащих. Заявки от кандидатов принимают до 5 апреля.

Так, в администрации Октябрьского округа ищут начальника контрольно-правового отдела. Будущему руководителю обещают зарплату от 48 000 до 59 000 рублей. В департаменте образования открыты вакансии для главных специалистов с зарплатой от 35 000 до 43 000 рублей.

В департамент финансов также требуется главный специалист в отдел контроля сметной стоимости ремонтно-строительных работ. Зарплата — от 35 000 до 43 000 рублей.

Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы, знать законы РФ.

Ранее Город55 сообщал, что в аппарат омского губернатора набирают сотрудников на зарплату до 45 тысяч.

Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
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#Омск#Зарплата#Департамент образования#Начальник#Высшее образование#Администрация#Департамент финансов#Вакансии#Евгений Игишев
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