В мэрию Омска требуются специалисты и начальники на зарплату до 59 тысяч

Так, в администрации Октябрьского округа ищут начальника контрольно-правового отдела. Будущему руководителю обещают зарплату от 48 000 до 59 000 рублей. В департаменте образования открыты вакансии для главных специалистов с зарплатой от 35 000 до 43 000 рублей.