За качество дорог. Экс-глава омского УДХБ Зурнаджан получала больше 200 тысяч в месяц

Среднемесячная зарплата в размере 174 тыс рублей была в 2023 году у заместителя директора по благоустройству в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства». Это на 13 тыс рублей больше, чем заработок замдиректора по зеленому хозяйству, которому платили в месяц 161 тыс рублей.