За качество дорог. Экс-глава омского УДХБ Зурнаджан получала больше 200 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Стало известно, сколько получали в 2023 году работники бюджетных и муниципальных учреждений, курируемых департаментом городского хозяйства. Соответствующую информацию на своем сайте разместила администрация Омска.
Согласно представленным данным, директор «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Галина Зурнаджан, которая покинула не так давно пост, в среднем зарабатывала по 222 тыс рублей в месяц.
На место 71-летней женщины, к слову, заступил Антон Глебов. Он является главным инженером и первым замдиректора УДХБ. Пока что исполняет обязанности главы учреждения. В прошлом году Глебов в среднем получал 204 тыс рублей ежемесячно.
Среднемесячная зарплата в размере 174 тыс рублей была в 2023 году у заместителя директора по благоустройству в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства». Это на 13 тыс рублей больше, чем заработок замдиректора по зеленому хозяйству, которому платили в месяц 161 тыс рублей.
Департамент городского хозяйства также следит за работой сотрудников учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». Его директор Владимир Рудковский зарабатывал ежемесячно около 121 тыс рублей. За этим ведомством закреплены обязанности следить за состоянием мостов, подземных и надземных пешеходных переходов.
На очереди «Комбинат специальных услуг». Организатора похоронного дела в Омске награждали в прошлом году ежемесячно зарплатой в размере 88 тыс рублей. Речь идет о Михаиле Квиткове.
Меньше зарабатывал глава муниципального приюта для животных. Сначала на посту работал Евгений Вольф, далее — Юрий Маркушин. Среднемесячная зарплата в 2023 году директора этого учреждения составила порядка 65 тыс рублей. При этом еще пару лет назад Вольф зарабатывал по 103 тыс рублей.
По официальным данным, меньше всего среднемесячная зарплата у Ивана Перфилова, который возглавляет «Банное хозяйство». В прошлом году он получал 32 тыс рублей.