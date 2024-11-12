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Градостроительство

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2024
Мэрия Омска планирует обжаловать решение суда о запрете стройки ЖК «Мирапорт»
12 ноября, 08:41
Губернатор Хоценко рассказал о реализации крупных проектов строительства МКД в Омске
В Омске на Кемеровской появится высокоэтажный дом, также многоквартирный дом построят на улице 2-я Трамвайная. А в микрорайоне «Зеленая река» планируется построить детский сад и школу.
11 октября, 04:54
Мэр Омска рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей
25 сентября, 05:24
Не удовлетворили жалобу. Приостановку стройки омского ЖК «Мирапорт» признали законной
27 августа, 06:58
Есть замечания к проекту. В историческом центре Омска отложили постройку высоток
25 августа, 04:17
Новый жилой комплекс. В Омске поддержали проект высоток на месте бывшей ТЭЦ-1
22 августа, 02:30
Под интернет-магазины. В Омске сдали третий корпус «Триумфа»
19 августа, 10:03
Сносить? Реставрировать? Сдавать? Что происходит в Омске с памятниками архитектуры
27 июля, 04:04
Новые правила. Омичам рассказали, сколько машин можно будет припарковать у дома
8 июля, 06:09
На все 30 дней. Суд обязал «Стройбетон» передать безвозмездно Омску детсад в Амуре-2
26 июня, 04:39
Рядом с новой «свечкой». Что построят возле бывшего музея «Искусство Омска»
25 июня, 05:25
Эксклюзив. Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии
18 апреля, 06:24
Специалисты и начальники. В омской мэрии ищут сотрудников на зарплату до 60 тысяч
16 апреля, 04:15
Очень низкоплотный город. Почему в Омске не строят высотные здания и небоскребы
18 марта, 10:49
В мэрии Омска ищут начальника отдела, который займется вопросами мобилизации
14 марта, 05:04
Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска
Вчера, 22 января, в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска сообщили, что на улице 70 лет Октября сдали в эксплуатацию торговый комплекс.
23 января, 02:35
2023
Конкурсный отбор. В Омской области ищут главного архитектора региона
24 ноября 2023, 06:31
В Омске назначили нового заместителя мэра вместо Махини
Евгений Романин также возглавит департамент имущественных отношений администрации города.
3 октября 2023, 05:15

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