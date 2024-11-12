Градостроительство

Еще один. Новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию на Левобережье Омска

Вчера, 22 января, в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска сообщили, что на улице 70 лет Октября сдали в эксплуатацию торговый комплекс.