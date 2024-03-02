Косметика и подержанные авто. Банк России объяснил резкий рост цен в Омской области

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
В начале года в Омской области рост годовой инфляции ускорился на 7,4% за счет повышенного спроса местных жителей на товары и услуги. Такой случай зафиксировали в отделении Банка России региона.
В январе цены на непродовольственные товары выросли на 3,32% относительно уровня предыдущего месяца. В связи с ростом спроса на автомобили с пробегом в Омске цены на них и услуги по их транспортировке значительно увеличились. Эта ситуация также затронула и рынок услуг.
Производители бытовой химии и косметики стали учитывать свои расходы на импортируемые компоненты и повышение зарплат. Поэтому они увеличили стоимость на свою продукцию. Из-за этого моющие средства, парфюмерия и косметика в январе дешевели медленнее, чем в декабре.
«У омичей вырос спрос на внутренний туризм, поэтому традиционное снижение цен после новогодних праздников на авиабилеты было не таким сильным, как год назад. Из-за этого цены на перелеты в январе были выше, чем в декабре 2023 года», — пояснили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.
Стоит отметить, что при этом инфляция в Омской области все же ниже, чем по всему СФО (8,29%) и России в целом (7,44%).
Ранее эксперты назвали причину роста цен на машины в России. Оказалось, что под влиянием перекупов стоимость авто уже увеличилась в полтора раза.