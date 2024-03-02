Косметика и подержанные авто. Банк России объяснил резкий рост цен в Омской области

В январе цены на непродовольственные товары выросли на 3,32% относительно уровня предыдущего месяца. В связи с ростом спроса на автомобили с пробегом в Омске цены на них и услуги по их транспортировке значительно увеличились. Эта ситуация также затронула и рынок услуг.