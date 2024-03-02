Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:52

Updated Сегодня, 03:52

иллюстрация

Косметика и подержанные авто. Банк России объяснил резкий рост цен в Омской области

2 марта 2024, 03:41
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области массово подорожали товары и услуги

Рост годовой инфляции ускорился на 7,4% за счет повышенного спроса.

В начале года в Омской области рост годовой инфляции ускорился на 7,4% за счет повышенного спроса местных жителей на товары и услуги. Такой случай зафиксировали в отделении Банка России региона.

В январе цены на непродовольственные товары выросли на 3,32% относительно уровня предыдущего месяца. В связи с ростом спроса на автомобили с пробегом в Омске цены на них и услуги по их транспортировке значительно увеличились. Эта ситуация также затронула и рынок услуг.

Производители бытовой химии и косметики стали учитывать свои расходы на импортируемые компоненты и повышение зарплат. Поэтому они увеличили стоимость на свою продукцию. Из-за этого моющие средства, парфюмерия и косметика в январе дешевели медленнее, чем в декабре.

«У омичей вырос спрос на внутренний туризм, поэтому традиционное снижение цен после новогодних праздников на авиабилеты было не таким сильным, как год назад. Из-за этого цены на перелеты в январе были выше, чем в декабре 2023 года», — пояснили в пресс-службе Отделения Омск Банка России.

Стоит отметить, что при этом инфляция в Омской области все же ниже, чем по всему СФО (8,29%) и России в целом (7,44%).

Ранее эксперты назвали причину роста цен на машины в России. Оказалось, что под влиянием перекупов стоимость авто уже увеличилась в полтора раза.

Снижения не будет. Цены на машины в России увеличились в полтора раза из-за перекупов
Узнать подробнее
Читайте также:
До 42% за год. В Омске снова выросли цены на топливо
#Омск#Омская область#Россия#Косметика#Цены#Зарплата#Инфляция#Новости#Сибирь#Машины#Товары#Пробег#Услуги#Парфюмерия#Бытовая химия
Подпишитесь
«Омсктрансмаш» попал в санкционный список Японии
Вчера, 03:40
Акваторию в омском парке «Зеленый остров» хотят на 20 лет отдать в частные руки
Вчера, 10:24
Повели в серии. Омский «Авангард» в первом матче плей-офф не оставил шансов «Ладе»
Вчера, 15:57
Больше нет сил. Омичи написали открытое письмо из-за разрушения дома на Пригородной
Вчера, 09:24
Талоны за голос на выборах президента стали темой внеочередного заседания в Горсовете
Вчера, 09:57
«Авангард» и «Лада» устроили массовую драку в конце первого матча плей-офф
Вчера, 16:33