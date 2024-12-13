gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Сахар

Выбрать дату
2024
Овощи дорожают, цитрусовые дешевеют: как изменились цены в Омской области в ноябре
13 декабря, 03:39
Сладкая жизнь. Омичи едят сахар в пять раз больше нормы
Также омичи злоупотребляют хлебом и мясом.
17 октября, 07:01
Подорожали огурцы, помидоры, одежда, обувь. Как за месяц в Омске изменились цены
15 октября, 09:53
Омичам рассказали, какие пищевые привычки из СССР прибавляют нам веса
2 июля, 07:49
Молоко, мясо и масло. Омичей предупредили о подорожании продуктов
15 марта, 03:53
2023
Проклятый дом, мумия-грабитель и коллекция сахарных пакетиков. Омск сегодня
19 июля 2023, 14:37
Жестокая инфляция. Омичам придется питаться постным борщом без лука
9 марта 2023, 10:36
2022
Хитрость не удалась. Омские бизнесмены пытались выдать сахар за муку
Вывоз сахара за границу запрещен, поэтому предприниматели пошли на уловки.
13 июля 2022, 07:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика