Для омских слепых купили будильники в Казани

В общей сложности ведомству нужны 255 будильников. Цена контракта — 165 тысяч рублей, поставщиком стало ООО «Тифло Маркет». Эта компания прописана в Казани, ее учредители — Николай Зотов и Марина Колесникова. «Тифло Маркет» специализируется на оптовой торговле, в числе его основных контрагентов отделения Пенсионного фонда по Краснодарскому краю, Волгоградской и Нижегородской областям, Якутии.