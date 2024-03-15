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Омское минтруда закупило в Казани 250 будильников для слепых

Для омских слепых купили будильники в Казани

15 марта 2024, 06:44
Фото: 1MI

Омское минтруда закупило в Казани 250 будильников для слепых

В общей сложности это обошлось бюджету в 165 тысяч рублей.

Министерство труда и социального развития Омской области 11 марта заключило контракт на поставку партии будильников. В описании закупки речь идет о приборах «с синтезатором речи для инвалидов с нарушением зрения (слепых) для социального обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов в соответствии с постановлением Правительства Омской области».

В общей сложности ведомству нужны 255 будильников. Цена контракта — 165 тысяч рублей, поставщиком стало ООО «Тифло Маркет». Эта компания прописана в Казани, ее учредители — Николай Зотов и Марина Колесникова. «Тифло Маркет» специализируется на оптовой торговле, в числе его основных контрагентов отделения Пенсионного фонда по Краснодарскому краю, Волгоградской и Нижегородской областям, Якутии.

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#Омск#Госзакупки#Минтруда#Новости#Николай Эйхвальд#Слепые
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