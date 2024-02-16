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Омское минтруда закупит сразу 700 пандусов для инвалидов

Омское минтруда закупит сразу 700 пандусов для инвалидов

16 февраля 2024, 05:38
Фото: 1MI

Омское минтруда закупит сразу 700 пандусов для инвалидов

На эту закупку может быть потрачено больше 6 млн рублей.

Главное управление контрактной системы Омской области разместило на сайте госзакупок очередной лот. В описании заявки фигурирует «поставка рампы (пандуса) для социального обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации», в роли заказчика выступает региональное министерство труда.

В общей сложности ведомство хочет закупить 730 единиц «оборудования подъемно-транспортного и погрузочно-разгрузочного». Начальная цена одной единицы — 9 212 рублей, начальная стоимость контракта соответственно превышает 6,7 млн рублей. Заявки планируется собирать до 22 февраля.

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#Омск#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Пандусы
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