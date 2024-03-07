Налоговая решила ликвидировать компанию омички, обанкротившейся с третьей попытки

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Общество с ограниченной ответственностью «Глобус», прописанное в Омске на Вокзальной улице, в ближайшее время может быть исключено из единого госреестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Инициатором этой процедуры стала налоговая служба, которая не нашла компанию по месту ее регистрации.
— Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности), — говорится в официальном сообщении.
«Глобус» специализируется на оптовой торговле, но последние финансовые результаты компании относятся к 2019 году. Уставный капитал ООО принадлежит Сергею Кириллову. Пост директора в «Глобусе» занимает Наталья Спешилова, о которой Город 55 уже писал: месяц назад эта омичка добилась своего банкротства в качестве физического лица, причем сделала это с третьей попытки.