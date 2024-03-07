Налоговая решила ликвидировать компанию омички, обанкротившейся с третьей попытки

Общество с ограниченной ответственностью «Глобус», прописанное в Омске на Вокзальной улице, в ближайшее время может быть исключено из единого госреестра юридических лиц, что будет означать его ликвидацию. Инициатором этой процедуры стала налоговая служба, которая не нашла компанию по месту ее регистрации.