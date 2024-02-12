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Омская предпринимательница добилась своего банкротства с третьей попытки

Омская предпринимательница добилась своего банкротства с третьей попытки

12 февраля 2024, 08:06
Фото: 1MI

Омская предпринимательница добилась своего банкротства с третьей попытки

Наталье Спешиловой дважды возвращали ее заявление.

Предпринимательница Наталья Спешилова, зарегистрированная в Омске, добилась, наконец, своего банкротства как физическое лицо. Город55 уже писал, что эта омичка дважды подавала заявления, и каждый раз после этого появлялось «сообщение о возврате гражданину поданного им заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке». Теперь появилось новое официальное сообщение: «Процедура внесудебного банкротства завершена». Оно датировано 11 февраля.

Таким образом, в заявлении Спешиловой дважды находили какие-то ошибки, из-за которых рассмотрение дела не могло начаться. После почти годичного перерыва (второй отказ датирован 28 февраля 2023 года) Спешилова смогла правильно составить документ, и теперь ее усилия увенчались успехом.

Наталья Спешилова до сих пор является директором ООО «Глобус», а до 2011 года еще и владела 50% уставного капитала этой фирмы. Ее компаньоном был Сергей Лещинский, позже предприятие, занимающееся оптовой неспециализированной торговлей, целиком перешло под контроль Сергея Кириллова.

Отметим, что в 2014 году 39-летняя омичка с теми же фамилией, именем и отчеством искала на сайте work.ru работу продавца с зарплатой 10 тысяч рублей. Ее стаж тогда превышал 5 лет, в рубрике «Опыт» перечислялись «аккуратность, пунктуальность, выкладка витрины».

Омской предпринимательнице два раза вернули заявление о самобанкротстве
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#Бизнес#Банкротство#Новости#Николай Эйхвальд#Наталья Спешилова
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