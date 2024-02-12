Омская предпринимательница добилась своего банкротства с третьей попытки

Предпринимательница Наталья Спешилова, зарегистрированная в Омске, добилась, наконец, своего банкротства как физическое лицо. Город55 уже писал, что эта омичка дважды подавала заявления, и каждый раз после этого появлялось «сообщение о возврате гражданину поданного им заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке». Теперь появилось новое официальное сообщение: «Процедура внесудебного банкротства завершена». Оно датировано 11 февраля.