Омская предпринимательница добилась своего банкротства с третьей попытки

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Предпринимательница Наталья Спешилова, зарегистрированная в Омске, добилась, наконец, своего банкротства как физическое лицо. Город55 уже писал, что эта омичка дважды подавала заявления, и каждый раз после этого появлялось «сообщение о возврате гражданину поданного им заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке». Теперь появилось новое официальное сообщение: «Процедура внесудебного банкротства завершена». Оно датировано 11 февраля.
Таким образом, в заявлении Спешиловой дважды находили какие-то ошибки, из-за которых рассмотрение дела не могло начаться. После почти годичного перерыва (второй отказ датирован 28 февраля 2023 года) Спешилова смогла правильно составить документ, и теперь ее усилия увенчались успехом.
Наталья Спешилова до сих пор является директором ООО «Глобус», а до 2011 года еще и владела 50% уставного капитала этой фирмы. Ее компаньоном был Сергей Лещинский, позже предприятие, занимающееся оптовой неспециализированной торговлей, целиком перешло под контроль Сергея Кириллова.
Отметим, что в 2014 году 39-летняя омичка с теми же фамилией, именем и отчеством искала на сайте work.ru работу продавца с зарплатой 10 тысяч рублей. Ее стаж тогда превышал 5 лет, в рубрике «Опыт» перечислялись «аккуратность, пунктуальность, выкладка витрины».