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Сирена

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2024
Пятиминутка страшных звуков. В Омске проверили сирены на готовность к ЧП
2 октября, 05:52
Инфаркт после отжиманий, резкое потепление и возвращение домой. Омск сегодня
26 сентября, 15:21
Дело антикоррупционнеров, беззвучная сирена и смертельный вирус. Омск сегодня
7 марта, 13:50
Виноваты окна. Омичам объяснили, почему сирены сработали не во всем городе
7 марта, 08:57
«А где проверка хоть была?»: омичи не услышали звука экстренного оповещения
6 марта, 09:25
«Внимание всем!»: скоро в Омске проведут проверку систем экстренного оповещения
4 марта, 09:46
2023
Омский «Авангард» на домашнем льду всухую проиграл казанскому «Ак Барсу»
Встреча на льду G-Drive Арены закончилась со счетом 0:4 в пользу гостей.
19 декабря 2023, 15:53
Стало известно, почему учебную сирену было слышно не во всем Омске
Систему оповещения планируют усовершенствовать.
5 октября 2023, 02:40
Важно. Стало известно точное время включения сирен в Омской области
3 октября 2023, 11:31
Разбор завалов и помощь пострадавшим. В Омске пройдут учения по гражданской обороне
2 октября 2023, 08:50
Военная тревога. В Омске появится система оповещения об угрозе военного конфликта
Проект постановления подписал мэр города Сергей Шелест.
22 февраля 2023, 07:15
2022
Сирены будут чистить и чинить. Омская мэрия нашла подрядчика за 2 млн рублей
Мэрия заплатит почти 2 млн рублей за чистку и ремонт системы экстренного оповещения. Заявку на аукционе принял единственный желающий.
12 ноября 2022, 09:03

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